V Srbsku došlo k ďalšej streľbe, hlásia osem obetí a 13 zranených

Belehrad 5. mája (TASR) - Najmenej osem osôb prišlo o život a 13 ďalších utrpelo zranenia pri štvrtkovej streľbe v srbskej obci Dubona. Pre stanicu CNN to uviedol hovorca srbského ministerstva vnútra. K tragickému incidentu došlo len deň po masakre na základnej škole v hlavnom meste Belehrad, kde žiak zastrelil osem spolužiakov i školského strážnika.



Páchateľ je na úteku - podozrivým je 21-ročný muž, na ktorého bol vydaný zatykač. Podľa miestnej stanice N1 polícia uzavrela lokalitu, kde sa muž zrejme ukrýva.



K činu došlo vo štvrtok neskoro večer o 23.00 h. Útočník strieľal podľa štátnej televízie RTS z pohybujúceho sa vozidla do skupiny ľudí automatickou zbraňou a následne utiekol.



V nasadení sú špeciálne policajné jednotky vrátane protiteroristickej, vrtuľníky a policajné sily z Belehradu i mesta Smederevo.



Do núdzového centra v meste Mladenovac ležiacom asi 60 kilometrov južne od Belehradu prichádzajú sanitky a príbuzní zranených, priblížila stanica N1.



Agentúra AFP pripomenula, že v roku 2013 v meste Mladenovac miestny obyvateľ zastrelil 13 príbuzných a susedov.



CNN konštatuje, že až dosiaľ boli masové streľby v Srbsku zriedkavé, a to napriek vysokému počtu vlastníkov zbraní. Táto balkánska krajina má podľa CNN najvyššiu mieru držby zbraní medzi civilistami v Európe a piatu najvyššiu na svete, čo je dôsledok vojenského konfliktu v 90. rokoch 20. storočia.