V Srbsku ľudia protestovali proti policajným zásahom na univerzitách
Protestujúci sa zhromaždili pred sídlom Belehradskej univerzity pri príležitosti národného dňa vzdelávania.
Autor TASR
Belehrad 27. januára (TASR) - Tisícky ľudí v utorok v srbskom Belehrade protestovali proti policajným zásahom na univerzitách. Tie zohrali kľúčovú úlohu pri rozsiahlych protivládnych protestoch, ktorým Srbsko čelí už 15 mesiacov. TASR informáciu prevzala za agentúry AP.
Protestujúci sa zhromaždili pred sídlom Belehradskej univerzity pri príležitosti národného dňa vzdelávania. Na pokojnom zhromaždení nazvanom „Vedomosti sú moc“ dav vyjadril podporu desiatkam profesorov, ktorí prišli o prácu za účasť na protivládnych demonštráciách.
„Žiadna vláda v našej histórii nezaobchádzala s členmi akademickej obce s takou aroganciou, pomstychtivosťou a zlobou, a to len preto, že akademická obec odmietla mlčať,“ povedal davu rektor univerzity Vladan Dokič.
Utorňajšie zhromaždenie v Belehrade sa konalo niekoľko dní po tom, ako poriadková polícia vykázala protestujúcich študentov z budovy jednej z fakúlt v Novom Sade. Desiatky policajtov budovu obsadili a vyhnali z nej študentov.
Dokič v prejave upozornil na finančný a právny tlak vlády na univerzity a pripomenul časté útoky na protestujúcich profesorov a študentov. Svojich kolegov vyzval, aby tomu odolali.
Pravidelné študentmi vedené protesty vyvolalo zrútenie prístrešku na nedávno zrekonštruovanej železničnej stanici v Novom sade v novembri 2024. Pri nešťastí zahynulo 16 ľudí. Veľká časť Srbov je presvedčená, že k tragédii prispela skorumpovanosť úradníkov, ich laxnosť a nedostatočný dozor na stavbe. Protesty viedli k rezignácii niekoľkých vysokopostavených predstaviteľov vrátane premiéra Miloša Vučeviča.
