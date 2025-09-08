< sekcia Zahraničie
V Srbsku opäť protestovali proti vláde a policajnej brutalite
Protestujúci žiadali potrestanie policajtov zodpovedných za neprimerané použitie sily ako aj za údajné vyhrážky znásilnenia voči študentke Nikoline Sindjelicovej.
Belehrad 8. septembra (TASR) - Tisíce demonštrantov sa v pondelok v Belehrade opäť zhromaždilo na protestoch proti srbskému prezidentovi Aleksandarovi Vučičovi. Políciu vinia z brutality a použitia nadmernej sily počas piatkového protestu v meste Nový Sad, kde použila slzotvorný plyn a omračujúce granáty na rozohnanie davu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP a Reuters.
Protestujúci žiadali potrestanie policajtov zodpovedných za neprimerané použitie sily ako aj za údajné vyhrážky znásilnenia voči študentke Nikoline Sindjelicovej. Srbské úrady ju zadržali počas demonštrácií minulý mesiac a tvrdí, že bola bitá a sexuálne obťažovaná.
Sindjelicová na pondelkovom proteste vyhlásila, že „celý štátny systém je namierený proti vlastným občanom“. Dav jej prejav privítal búrlivým potleskom a odkazujúc na Vučiča skandoval „Je s ním koniec“. „Bijú nás, lebo sa boja pravdy... Žiadna sila nás nezlomí,“ dodala Sindjelicová.
Protesty vedené študentami sa v Srbsku konajú od novembra minulého roka po tragickej nehode, keď sa zrútil betónový prístrešok na zrekonštruovanej železničnej stanici v Novom Sade a zahynulo 16 ľudí. Podľa veľkej časti verejnosti k tragédii prispela korupcia a laxnosť úradníkov. Protesty boli prevažne pokojné až do 13. augusta, keď pri zrážkach utrpeli zranenia desiatky policajtov a civilistov. Demonštranti požadujú predčasné voľby s cieľom zosadiť prezidenta a jeho vládnu Srbskú pokrokovú stranu (SNS).
