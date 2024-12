V Srbsku pokračujú študentské protesty, prázdniny začali o týždeň skôr

Belehrad 20. decembra (TASR) - Srbská vláda vyhlásila od piatka vianočné prázdniny, ktoré sa tak oproti pôvodnému termínu posunuli o týždeň skôr. Stalo sa tak v čase šíriacich sa protestov študentov, ale aj učiteľov v súvislosti s tragickým zrútením časti strechy na železničnej stanici v Novom Sade, pri ktorom v novembri zahynulo 15 ľudí a verejnosť zaň viní korupciu úradov. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



V súvislosti s incidentom už odstúpil minister výstavby Goran Vesič, ktorého na niekoľko dní aj zadržali a následne prepustili.



K nešťastiu došlo na železničnej stanici v Novom Sade na severe Srbska 1. novembra po predchádzajúcich rozsiahlych renovačných prácach. Na mieste zahynulo 14 ľudí vo veku od šesť do 74 rokov, 15. obeť podľahla zraneniam v nemocnici o niekoľko týždňov neskôr.



Verejnosť sa po tragédii vydala do ulíc, pričom mnohí protestujúci obviňujú vládu z korupcie a nedostatočného dohľadu nad stavebnými projektmi. Demonštranti požadujú odstúpenie premiéra a primátora Nového Sadu v súvislosti s touto udalosťou. Žiadajú tiež, aby boli zodpovedné osoby trestne stíhané.



Štyri srbské vzdelávacie odbory vyzvali učiteľov a ostatných zamestnancov, aby v piatok podporili protestné akcie. "Zamestnanci prestanú pracovať v rámci solidarity a podpory študentov v boji za lepšiu a spravodlivejšiu spoločnosť," oznámili odbory tento týždeň v liste adresovanom rodičom žiakov.



V úsilí upokojiť verejnosť vláda zverejnila oficiálne dokumenty o stavebných prácach na stanici a ustúpila požiadavkám študentov na zvýšenie financovania vysokých škôl o pätinu.



"Splnili sme všetky požiadavky (študentov). Ďalšie už neakceptujeme," povedal tento týždeň srbský prezident Aleksandar Vučič.



Aj sedem týždňov po nešťastí pretrváva v Srbsku napätie a na niektorých protestoch dochádza k násilnostiam, z ktorých študenti vinia provládnych futbalových chuligánov. Na sociálnych sieťach koluje video, na ktorom sa opozičný líder Dragan Djilas dostal do fyzickej potýčky s priaznivcami Vučičovej strany, píše AFP.