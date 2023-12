V Srbsku použili slzotvorný plyn na rozohnanie prívržencov opozície

Belehrad 24. decembra (TASR) - Srbská polícia v nedeľu použila slzotvorný plyn, aby stovkám priaznivcov opozície zabránila vstúpiť do budovy mestskej rady v Belehrade, kde chceli protestovali proti rozsiahlym nezrovnalostiam, ku ktorými podľa nich i pozorovateľov došlo počas volieb minulý víkend.



Ako informovala agentúra AP, poriadková polícia sa zabarikádovala vo vnútri belehradskej radnice a použila slzotvorný plyn, keď stovky opozičných demonštrantov rozbili okná na vchode do budovy nachádzajúcej sa v centre Belehradu.



Demonštranti skandovali: "Otvorte dvere" a "Zlodeji" a hádzali smerom k budove vajíčka. Niektorí vykrikovali: "Vučič je Putin", čím prirovnávali srbského prezidenta Aleksandra Vučiča k ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi.



Bezprostredne neboli hlásené žiadne zranenia, dodala AP.



Populistické vedenie Srbska odmieta obvinenie opozície zo zmanipulovania výsledkov hlasovania. Prezident Vučič v nedeľu povedal, že tieto tvrdenia sú "do očí bijúce klamstvá", ktoré šíri politická opozícia.



Vučič tiež naznačil, že nepokoje sú podnecované zo zahraničia. V prejave k národu, vysielanom v čase protestu pred belehradskou radnicou, označil demonštrantov za "násilníkov, ktorým sa štát nepodarí destabilizovať", a povedal: "Toto nie je revolúcia".



"Neuspejú," vyhlásil Vučič. Dodal, že vedenie krajiny robí, čo je v jeho silách, aby neboli zranení tí demonštranti, ktorí prišli na podujatie protestovať pokojne.



Volebná komisia v predchádzajúcich dňoch informovala, že predčasné parlamentné voľby, konané minulú nedeľu, vyhrala vládnuca pravicová Srbská pokroková strana (SNS) prezidenta Vučiča so ziskom zhruba 46 percent hlasov. Nasledovalo proeurópske hnutie Srbsko proti násiliu (SPN) s 23,5 percenta hlasov.



Odporcovia prezidenta Vučiča v Srbsku tvrdia, že víkendové voľby boli zmanipulované. V pondelok aj v utorok zorganizovali protesty, na ktoré prišli tisíce ľudí. SPN v liste zaslanom vo štvrtok inštitúciám, predstaviteľom a členským krajinám EÚ uviedla, že výsledok nedávnych volieb neuzná. Hnutie SPN vyzvalo EÚ, aby urobila to isté a začala preverovanie nedávneho hlasovania.