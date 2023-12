V Srbsku sa konajú parlamentné voľby, zvíťaziť môže opäť Vučičova SNS

Belehrad 17. decembra (TASR) - V Srbsku sa v nedeľu konajú predčasné parlamentné voľby, v ktorých si vládnuca strana prezidenta Aleksandara Vučiča zrejme zaistí ďalší štvorročný mandát. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Celkovo 18 strán a koalícií zabojuje o priazeň približne 6,5 milióna voličov v Srbsku, ktorí budú rozhodovať o rozložení 250 miestneho parlamentu. Aby sa politické subjekty do parlamentu dostali, musia vo voľbách získať aspoň tri percentá hlasov.



Volebné miestnosti v Srbsku sa otvorili o 7.00 h ráno a zatvoria sa o 19.00 h. Prvé neoficiálne predbežné výsledky volieb sa očakávajú večer okolo 20.00 h. Exitpolly sú v Srbsku zákonom zakázané.



Nedeľňajšie voľby sú vnímané ako referendum o Vučičovej vláde, hoci sa ich prezident priamo nezúčastní. Pred voľbami sľúbil voličom stabilitu i obmedzenie inflácie po protivládnych protestoch.



V poslednom predvolebnom prieskume spoločnosti Ipsos mala Vučičova pravicová populistická Srbská pokroková strana (SNS) pred opozičnou koalíciou dvojciferný náskok.



Spolu s parlamentnými voľbami sa konajú i komunálne voľby. V nich čaká SNS v niektorých regiónoch vrátane hlavného mesta Belehrad ťažký boj s koalíciou opozičných strán a kandidátmi, ktorí sa do volieb zapojili pod hnutím "Srbsko proti násiliu".



Toto hnutie sa sformovalo po dvoch masových streľbách, ku ktorým prišlo v Srbsku tento rok v máji. Streľby si vyžiadali dovedna 18 obetí vrátane deviatich školákov a vyústili do protivládnych protestov. Tie podľa Reuters otriasli vládou Vučiča i jeho SNS, ktorá je pri moci už celé desaťročie.



Opozičné strany a ľudskoprávne organizácie Vučiča a SNS obviňuje z volebnej korupcie, obmedzovania slobody médií, násilia voči svojim oponentom, korupcie či väzieb na organizovaný zločin. Vučič so svojimi spojencami tieto obvinenia odmietajú.



Vučič zvolal predčasné parlamentné voľby v novembri. Od roku 2012 ide pritom už v poradí o piate voľby.