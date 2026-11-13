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V Srbsku sa opätovne nezavedie povinná vojenská služba
Vláda vedená Srbskou pokrokovou stranou (SNS) predtým plánovala obnoviť povinnú vojenskú službu od 1. marca 2027.
Autor TASR
Belehrad 13. novembra (TASR) — V Srbsku nebude opätovne zavedená povinná vojenská služba, ale len dobrovoľná v trvaní šesť mesiacov. V piatok to uviedla televízia N1 s odvolaním sa na program hnutia Študentská kandidátka (SL), ktoré drvivo zvíťazilo v októbrových predčasných voľbách, v oblasti obrany. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Na základe súčasných predpokladov by dobrovoľnú vojenskú službu absolvovalo približne 3000 vojakov. Z nich by 25 až 30 percent mohlo po jej skončení prejsť do profesionálnej armády.
Vláda vedená Srbskou pokrokovou stranou (SNS) predtým plánovala obnoviť povinnú vojenskú službu od 1. marca 2027. Trvať mala 72 dní. Parlament ju zrušil s účinnosťou od 1. januára 2011.
Študentská kandidátka presvedčivo zvíťazila v parlamentných voľbách konaných 25. októbra a získala 140 z celkového počtu 250 poslaneckých mandátov. SNS po 14 rokoch vládnutia odchádza do opozície, v parlamente bude mať 103 poslancov. Ustanovujúca schôdza novozvoleného parlamentu sa bude konať 17. novembra.
Líder SNS Aleksandar Vučič, ktorý sa opäť usiloval o post predsedu vlády, vyjadril presvedčenie, že k moci sa vráti najneskôr do dvoch rokov.
Na základe súčasných predpokladov by dobrovoľnú vojenskú službu absolvovalo približne 3000 vojakov. Z nich by 25 až 30 percent mohlo po jej skončení prejsť do profesionálnej armády.
Vláda vedená Srbskou pokrokovou stranou (SNS) predtým plánovala obnoviť povinnú vojenskú službu od 1. marca 2027. Trvať mala 72 dní. Parlament ju zrušil s účinnosťou od 1. januára 2011.
Študentská kandidátka presvedčivo zvíťazila v parlamentných voľbách konaných 25. októbra a získala 140 z celkového počtu 250 poslaneckých mandátov. SNS po 14 rokoch vládnutia odchádza do opozície, v parlamente bude mať 103 poslancov. Ustanovujúca schôdza novozvoleného parlamentu sa bude konať 17. novembra.
Líder SNS Aleksandar Vučič, ktorý sa opäť usiloval o post predsedu vlády, vyjadril presvedčenie, že k moci sa vráti najneskôr do dvoch rokov.