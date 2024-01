V Srbsku sa priaznivci opozície vrátili do ulíc a protestovali

Belehrad 17. januára (TASR) - Tisíce podporovateľov srbskej opozície vyšli v utorok znovu do ulíc a obvinili populistickú vládu prezidenta Aleksandara Vučiča zo zorganizovania podvodov v minulomesačných parlamentných a komunálnych voľbách. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AP.



Protestujúci žiadajú anulovanie volieb zo 17. decembra a usporiadanie nových, ale za slobodných a spravodlivých podmienok. Podobné demonštrácie sa po voľbách konali niekoľko dní.



"Celá planéta vie, že zlodej bol prichytený pri krádeži," povedala niekoľkým tisícom protestujúcich ľudí opozičná politička Marinika Tepičová. "Tu vôbec nie sú slobodné ani férové voľby. Ak tento zápas vzdáme, už nebudú žiadne voľby," dodala.



Za víťaza volieb bola vyhlásená vládnuca Srbská pokroková strana (SNS). Hlavná opozičná aliancia Srbsko proti násiliu (SPN) však vyhlasuje, že voľby boli ukradnuté, predovšetkým tie komunálne v hlavnom meste Belehrad.



Srbské volebné úrady a súdy odmietli sťažnosti na voľby, predložené opozičnou skupinou.



Medzinárodní pozorovatelia tiež uviedli, že voľby sa konali v nespravodlivých podmienkach a zaznamenali závažné nezrovnalosti v hlasovaní. Boli medzi nimi napríklad prípady kupovania hlasov a neoprávneného vhadzovania hlasovacích lístkov do volebných urien.



Niektorí miestni pozorovatelia volieb uviedli, že do Belehradu zvážali autobusmi ľudí z celého Srbska a aj zo susedných krajín, aby odovzdali hlas v hlavnom meste. Miestni pozorovatelia volieb a priaznivci opozície povedali, že podporovatelia populistov boli v Belehrade zaregistrovaní na falošných adresách.



Vučič a jeho strana označili tieto obvinenia za "vymyslené".



V decembri prudko stúplo napätie, keď polícia použila slzotvorný plyn proti protestujúcim, ktorí sa pokúšali vniknúť do radnice Belehradu. Desiatky osôb policajti zadržali.



Dav ľudí v belehradskom kostole tiež v utorok zapaľoval sviečky na pamiatku popredného umierneného srbského politika z Kosova Olivera Ivanoviča, ktorého zavraždili 16. januára 2018.



Srbsko sa snaží o členstvo v Európskej únii, ale odmieta zaviesť sankcie na svojho tradičného spojenca, Rusko. Je to tak sčasti preto, že Moskva podporuje nároky Srbska na Kosovo, ktorého nezávislosť Belehrad neuznáva a stále ho pokladá za svoju provinciu.