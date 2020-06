V Srbsku sa začali parlamentné voľby odložené v dôsledku pandémie

Belehrad 21. júna (TASR) - V Srbsku sa v nedeľu ráno začali parlamentné voľby, ktoré sa konajú napriek obavám z ďalšieho šírenia nového koronavírusu. Očakáva sa, že populisti vládnuci v balkánskej krajine si posilnia moc, keď hlasovanie bojkotuje časť opozície, informovali agentúry AP a DPA.



Vo voľbách do 250-členného parlamentu, Národného zhromaždenia, i súbežných komunálnych voľbách môže hlasy odovzdať približne 6,6 milióna voličov. Ide o prvé celonárodné voľby v Európe od vypuknutia koronavírusovej pandémie, v dôsledku ktorej hlasovanie pôvodne plánované na apríl Srbsko odložilo o dva mesiace.



Srbská pokroková strana (SNS) prezidenta Aleksandra Vučiča by vzhľadom na malú konkurenciu zo strany rozdelenej opozície mala dosiahnuť jasné víťazstvo. Prieskumy jej pripisujú takmer 60 percent hlasov. Jej koaličný partner, Socialistická strana Srbska (SPS) ministra zahraničných vecí Ivicu Dačiča, by mal skončiť druhý s približne 12 percentami.



Hlavný opozičný blok už vlani oznámil bojkot volieb s cieľom obrátiť medzinárodnú pozornosť na to, čo jeho lídri označujú za oslabovanie demokracie v Srbsku za vlády Vučiča. Ten podľa oponentov kontroluje hlavné médiá, v ktorých dominoval aj počas kampane, a obmedzuje svojich kritikov. Prezident takéto obvinenia popiera.



Viacero menších opozičných strán sa však rozhodlo uchádzať o hlasy voličov s argumentom, že bojkot už marginalizovanú opozíciu odsunie ešte viac na okraj. Kandidovať ich presvedčilo aj zníženie hranice na vstup do parlamentu, ktorú Vučičova SNS len mesiac pred riadnym termínom volieb zmenila z piatich na tri percentá.



Posledné prieskumy naznačovali, že do zákonodarného zboru sa okrem vládneho bloku dostanú štyri ďalšie strany.



Hlasovanie prebieha v čase, keď Srbsko stále hlási desiatky nových prípadov koronavírusovej nákazy denne po tom, ako pred niekoľkými týždňami odvolalo takmer všetky obmedzenia. Úrady zabezpečili vo volebných miestnostiach rúška, rukavice a dezinfekciu. Voličom odporúčajú ich využitie, ktoré však podľa AP nie je povinné.



Volebné miestnosti uzavrú o 20.00 h. Prieskumy medzi hlasujúcimi voličmi, tzv. exit polly, nie sú v Srbsku povolené, viaceré inštitúty však avizovali prvé odhady o hodinu neskôr, uviedla agentúra APA.