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V Srbsku sa zrútila stíhačka MiG-29, pilot zahynul
Stíhačka sa zrútila približne o 8.45 h v okolí mesta Stara Pazova vzdialenom približne 50 kilometrov od hlavného mesta Belehrad.
Autor TASR
Belehrad 17. novembra (TASR) - Stíhačka MiG-29 srbskej armády sa v utorok zrútila na severe Srbska, pričom zahynul pilot, oznámilo ministerstvo obrany. Informoval o tom rozhlas a televízia Srbska (RTS, Radio-televizija Srbije), píše TASR.
Stíhačka sa zrútila približne o 8.45 h v okolí mesta Stara Pazova vzdialenom približne 50 kilometrov od hlavného mesta Belehrad. Podľa rezortu obrany prišiel o život pilot stíhačky major Goran Bulajič.
Ministerstvo bezprostredne neuviedlo príčinu nehody, informuje agentúra AP. Na objasnení okolností udalosti bude pracovať osobitná komisia. Okrem toho ministerstvo podľa stanice N1 oznámilo, že je zriadená aj odborná komisia vojenského letectva, ktorej úlohou je určiť príčinu pádu stíhačky.
Stíhačka sa zrútila približne o 8.45 h v okolí mesta Stara Pazova vzdialenom približne 50 kilometrov od hlavného mesta Belehrad. Podľa rezortu obrany prišiel o život pilot stíhačky major Goran Bulajič.
Ministerstvo bezprostredne neuviedlo príčinu nehody, informuje agentúra AP. Na objasnení okolností udalosti bude pracovať osobitná komisia. Okrem toho ministerstvo podľa stanice N1 oznámilo, že je zriadená aj odborná komisia vojenského letectva, ktorej úlohou je určiť príčinu pádu stíhačky.