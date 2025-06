V Srbsku stúpa napätie pred zhromaždením zvolaným na Vidovdan

Belehrad 26. júna (TASR) - Polícia v Srbsku zadržala niekoľko ľudí podozrivých z údajného sprisahania s cieľom zvrhnúť vládu. Ako informovala agentúra AP, proti ich zadržaniu vo štvrtok v Belehrade protestovali stovky ľudí.



Napätie v Srbsku stúpa v súvislosti s protikorupčným zhromaždením, ktoré štrajkujúci študenti a opozícia naplánovali na tento víkend v Belehrade, doplnila AP, píše TASR.



Srbská polícia spresnila, že v stredu večer zadržala šesť osôb, ktoré sú podozrivé z „prípravy trestných činov proti ústavnému poriadku a bezpečnosti Srbska“ a „z výziev na násilnú zmenu ústavného poriadku“.



Polícia tvrdí, že zadržaná skupina sa minulý týždeň stretla v hoteli v stredosrbskom meste Kraljevo, aby tam naplánovali násilnú zmenu režimu a útoky na políciu a provládne médiá. Jeden z podozrivých mal podľa polície aj zbraň a muníciu.



Žiadne ďalšie podrobnosti nateraz nie sú k dispozícii. Srbské médiá však dodali, že medzi zadržanými je opozičný politik, veterán vojen z 90. rokov a ďalší.



Okrem toho začiatkom tohto týždňa bol v Srbsku zadržaný najmenej jeden vysokoškolák. Stalo sa tak na základe jeho súkromných rozhovorov cez mobilný telefón. Vyšetrovatelia ho obvinili z prípravy „teroristického činu“.



Podobnú vlnu zatýkania Srbsko zažilo už v marci pred doteraz najväčším protivládnym protestom, na ktorom sa zúčastnili státisíce ľudí.



Protestné zhromaždenia v Srbsku sa začali v novembri 2024 po zrútení zrekonštruovaného prístrešku nad vchodom do železničnej stanice v Novom Sade, ktoré si vyžiadalo 16 obetí. Mnohí ľudia vinu za zrútenie nadstavby pripisovali rozbujnenej korupcii a zanedbaniu dohľadu nad štátnymi infraštruktúrnymi projektmi. Hybnou silou celoštátneho protestného hnutia sú práve univerzitní študenti.



Študenti zvolali sobotňajšie zhromaždenie, aby získali podporu pre svoju požiadavku na vypísanie predčasných volieb.



Srbský prezident Aleksandar Vučič a jeho vládnuca Srbská pokroková strana (SNS) túto požiadavku odmietli a obvinili organizátorov zhromaždenia zo snahy vyvolať násilnosti, a to práve v deň, keď si Srbsko pripomína tzv. Vidovdan.



Vidovdan - deň svätého Víta - je významným sviatkom, ktorý oslavuje srbská i bulharská pravoslávna cirkev. V kalendároch západných i východných cirkví je svätého Víta 15. júna, avšak juliánsky kalendár je oproti gregoriánskemu oneskorený v súčasnosti o 13 dní. V Srbsku je Vidovdan jedným znajdôležitejších pamätných dní a pripadá naň viacero udalostí z dejín srbského národa.



Bývalý nacionalista Vučič sa od svojho nástupu k moci pred viac ako desiatimi rokmi stáva čoraz autoritárskejším, konštatovala AP. Hoci oficiálne tvrdí, že chce vstup Srbska do Európskej únie, jeho kritici mu vytýkajú, že v Srbsku potlačil demokratické slobody a posilnil vzťahy s Ruskom a Čínou.