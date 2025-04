V Srbsku uniklo do okolia povodia Dunaja 82.000 litrov ropy

Belehrad 24. apríla (TASR) - Približne 82.000 litrov ropy v pondelok uniklo do okolia rieky Dunaj počas prečerpávania paliva z rafinérie do ropného tankera asi 20 kilometrov od srbského hlavného mesta Belehrad, oznámili vo štvrtok miestne úrady. Ropa skončila zväčša v ochrannej bariére okolo lode. Odborníci však preverujú, či sa nedostala aj do hlavného povodia rieky. TASR o tom píše podľa správ agentúry AFP a portálu Serbian Times.



Nehoda sa stala v pondelok 21. apríla okolo 7.00 h v prístave ropnej rafinérie v meste Pančevo neďaleko Belehradu. Ropu zo závodu prečerpávali do lode spoločnosti Naftachem. Miestne úrady uviedli, že podľa prvotných zistení incident pravdepodobne spôsobila nedbalosť jedného z členov posádky lode.



„Zistilo sa, že uniklo 82 kubických metrov nafty a že palivo sa dostalo do ochrannej bariéry okolo prepravnej lode,“ uviedol vojvodinský inštitút pre ochranu životného prostredia. Srbská prokuratúra už začala prípad znečistenia vyšetrovať.



„Technici zozbierali vzorky vody zo siedmich lokalít, ktoré určil inšpektor. Analýza práve prebieha a uvidíme, čo ukážu výsledky,“ uviedla riaditeľka Inštitútu verejného zdravia v Pančeve.



Srbsko beztak zápasí s rozsiahlym znečistením vody a podľa oficiálnych odhadov efektívne čistí len menej ako 15 percent odpadových vôd. Zvyšok sa nespracovaný vypúšťa do riek.