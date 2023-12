V Srbsku zadržali desiatky ľudí pre protest proti výsledkom volieb

Belehrad 25. decembra (TASR) - Srbská polícia v pondelok oznámila, že zadržala najmenej 38 ľudí, ktorí sa zúčastnili na proteste proti údajnému podvodu v nedávnych parlamentných a komunálnych voľbách. Protestujúci medzičasom zablokovali ulicu v Belehrade, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Počas nedele sa v centre srbskej metropoly Belehrad zhromaždili tisíce ľudí, ktorí požadovali anulovanie výsledkov volieb z minulého víkendu. Demonštranti sa pokúšali vstúpiť do budovy belehradskej radnice, na vchode ktorej rozbili okná. Poriadková polícia potom na ich rozohnanie použila slzotvorný plyn. Pri incidente sa podľa polície zranilo osem policajtov.



Srbský prezident Aleksandar Vučič medzičasom odsúdil násilnosti v hlavnom meste, ku ktorým došlo v nedeľu vo večerných hodinách. Podľa neho existujú dôkazy, že boli vopred naplánované a incidenty opísal ako pokus o "násilné prevzatie štátnych inštitúcií".



Spravodajca agentúry AFP v pondelok tiež informoval, že protestujúci spustili prvú z viacerých avizovaných cestných blokád v Belehrade, čím chceli vyjadriť protest proti rozsiahlym nezrovnalostiam, ku ktorým podľa nich i medzinárodných pozorovateľov došlo počas predčasných volieb zo 17. decembra.



Niekoľko stoviek demonštrantov zablokovalo ulicu v centre Belehradu, na ktorej sa nachádza ministerstvo pre verejnú správu a miestnu samosprávu. Podľa AFP išlo predovšetkým o študentov organizovaných v hnutí "Borba" (Boj), ktorí svojím konaním podporovali protesty opozície zvolané deň po voľbách. Vo svojim požiadavkách žiadajú revíziu hlasovacieho lístka, o ktorom tvrdia, že práve z neho pramenili údajné podvody.



Podľa volebnej komisie parlamentné voľby vyhrala vládnuca Srbská pokroková strana (SNS) prezidenta Vučiča so ziskom zhruba 46 percent. Nasledovalo proeurópske hnutie Srbsko proti násiliu (SPN) s 23,5 percenta hlasov.



Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) informovala o nezrovnalostiach počas hlasovania. Patrili k nim kupovanie hlasov či nadmerný počet odovzdaných hlasovacích lístkov v urnách. Srbsko už v stredu oznámilo plán zopakovať voľby v 30 volebných okrskoch z celkového počtu vyše 8000, ktoré sa budú konať 30. decembra.



Odporcovia prezidenta Vučiča v Srbsku tvrdia, že víkendové voľby boli zmanipulované. SPN v liste zaslanom vo štvrtok inštitúciám, predstaviteľom a členským krajinám EÚ uviedla, že výsledok nedávnych volieb neuzná. Hnutie SPN vyzvalo EÚ, aby urobila to isté a začala preverovanie nedávneho hlasovania.