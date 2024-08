V Srbsku zastrelili radikálneho islamistu podozrivého z terorizmu

Novi Pazar 18. augusta (TASR) - Srbská polícia počas prestrelky v meste Novi Pazar na juhu krajiny zabila osobu podozrivú z terorizmu, uviedla v nedeľu tamojšia štátna televízia RTS s odvolaním sa na srbské ministerstvo vnútra. TASR informuje podľa agentúry DPA.



V prípade zastreleného podozrivého ide o srbského islamistu, ktorý sa snažil vyhnúť zadržaniu a začal na policajtov strieľať. Tí paľbu opätovali a zastrelili ho. K prestrelke došlo v sobotu, spresnili médiá.



Bolo to bosniansky Moslim, ktorý sa pod drobnohľad polície dostal za to, že poskytol útočisko Srbovi, čo konvertoval na islam a 29. júna v Belehrade s kušou napadol člena ochranky na izraelskom veľvyslanectve.



Zastrelený muž bol koncom roka 2000 odsúdený na dlhý väzenský trest za útoky na políciu a plánovanie teroristických aktov, píše DPA. Bol to vyznávač tzv. wahhábizmu, ultrakonzervatívneho islamského hnutia, a nedávno prisahal vernosť teroristickej džihádistickej skupine Islamský štát (IS), čo zverejnil aj vo videu na platforme Telegram.



Novi Pazar je hlavným mestom srbského regiónu Sandžak, kde väčšinu obyvateľstva tvoria moslimskí Bosniaci, pripomína DPA.



Bosniaci sú väčšinovou populáciou susednej Bosny a Hercegoviny, zároveň však tvoria aj približne dve percentá obyvateľstva Srbska.