V Štajersku hotel zasiahla lavína, 60 hostí evakuovali

Lavína sa na hotel zosunula v utorok približne o 01.00 h, pričom v hotelovej jedálni siahala masa snehu do výšky takmer dvoch metrov.

Viedeň 15. januára (TASR) - Približne 60 hostí museli v utorok evakuovať z komplexu hotela a apartmánového domu, ktorý v obci Ramsau am Dachstein v rakúskej spolkovej krajine Štajersko zasiahla mohutná snehová lavína. Pri incidente nebol nikto zranený, informovala agentúra AFP.



Lavína sa na hotel zosunula v utorok približne o 01.00 h, pričom v hotelovej jedálni siahala masa snehu do výšky takmer dvoch metrov.



"Je šťastím, že lavína sa neuvoľnila o štyri hodiny skôr, keď boli všetci hostia v jedálni," uviedol v utorok na tlačovej konferencii Heribert Eisl z miestnej horskej záchrannej služby. Lavína rozbila na hoteli viacero okenných tabúľ a na parkovisku pred ubytovacím komplexom prevrátila niekoľko áut.



"Nikdy by sme nečakali, že lavína spôsobí takéto škody," dodal Eisl.



Vo viacerých horských oblastiach Rakúska platí v dôsledku intenzívneho sneženia piaty, teda najvyšší stupeň lavínového nebezpečenstva. Na niektorých miestach napadli za posledných desať dní až tri metre nového snehu. Nepriaznivé počasie postihlo aj juh Nemecka a niektoré časti Švajčiarska.