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V Starej Pazove sa uskutočnil druhý ročník Valčíkového večierka
Podľa organizátorov je poslaním Valčíkového večierka chrániť valčíkové piesne pred zabudnutím a zároveň motivovať autorov, aby v tomto rytme tvorili nové skladby.
Autor TASR
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Stará Pazova 29. novembra (TASR) – V Starej Pazove pri Belehrade sa v sobotu konalo podujatie Valčíkový večierok, ktorý spojil priaznivcov tradičnej a autorskej slovenskej hudby a kultúrneho dedičstva dolnozemských Slovákov, informuje spravodajca TASR.
Hlavným organizátorom podujatia bolo Združenie Slovenská vojvodinská harmónia, pričom partnermi boli Stredisko pre kultúru Stará Pazova, Slovenský kultúrno-umelecký spolok hrdinu Janka Čmelíka z tohto mesta, ako aj Spolok Slovákov z Maďarska na Slovensku.
Podľa organizátorov je poslaním Valčíkového večierka chrániť valčíkové piesne pred zabudnutím a zároveň motivovať autorov, aby v tomto rytme tvorili nové skladby. Na druhom ročníku tak zaznela aj pieseň, ktorá vznikla priamo pre tento festival.
„Je za tým namáhavá práca, ale podujatie hodnotím veľmi pozitívne, čiže vydarené boli všetky sprievodné podujatia, ktoré boli zorganizované, a aj samotný koncert. Sme bohatší aj o produkciu, mali sme aj nové piesne, ale zazneli aj piesne, na ktoré sme už možno zabudli, a videla som, že aj obecenstvo bolo s tým spokojné,“ povedala predsedníčka Združenia Slovenská vojvodinská harmónia Malvína Žolnajová.
V programe zaznelo tiež šesť autorských, už vyspievaných piesní, kým v poslednom hudobnom bloku odznelo osem ľudových valčíkov a poliek.
K partnerstvu s organizátormi Valčíkového večierka sa vyjadrila predsedníčka Spolku Slovákov z Maďarska so sídlom v Galante Renáta Gombárová.
„My máme dlhoročné úzke vzťahy s dolnozemskými Slovákmi v zahraničí, tak aj v Srbsku... Boli sme pozvaní predsedníčkou spolku Harmónia, aby sme dnes prezentovali aj našu kultúru, našich predkov, dolnozemských Slovákov, ktorí pôvodne v 18. storočí osídľovali územie dnešného Maďarska,“ uviedla pre TASR Gombárová.
Súčasťou podujatia boli aj sprievodné aktivity vrátane gastronomickej ponuky, okrúhleho stola venovaného 250-ročnému kultúrno-jazykovému vývoju slovenskej komunity, prezentácií kníh a posedenia so spisovateľom pre deti.
K prezentácii knihy Zástoj Svetozára Švehláka v slovenskej folkloristike a folklorizme sa vyjadrila jej zostavovateľka, vojvodinská rodáčka, Katarína Mosnáková Bagľašová zo Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici.
„V odbornej literatúre som sa stretla s týmto menom, ale nič viac som o ňom nevedela. Snažila som sa nájsť, ale aj na Slovensku sa o ňom málo písalo. Našla som iba také útržky, fragmenty, že pôsobil ako riaditeľ, predseda programovej rady... Čiže bol významná osobnosť, veľmi inšpiratívna a činná,“ povedala. Podľa jej slov ju šokovalo, keď zistila, že sa narodil v Starej Pazove.
„A zrazu som si uvedomila, že on je naozaj náš prvý slovenský vojvodinský profesionálny etnológ,“ uviedla Mosnáková Bagľašová.
Predsedníčka Združenia Slovenská vojvodinská harmónia Žolnajová na záver odkázala, že vojvodinskí Slováci majú rôzne súťažné festivaly, na ktorých sa, podľa jej slov, preferujú ľudové piesne.
„Tým pádom valčík na tie festivaly nepatrí a podľa pravidiel sa nespievajú valčíkové piesne,“ povedala s tým, že jej je osobne ľúto, že sa tieto piesne na festivaloch nemôžu spievať. Objasnila, že s jej manželom, ktorý je hudobník, sa rozhodli, že budú organizovať takéto podujatie v Starej Pazove.
(spravodajca TASR Miroslav Gašpar)
Hlavným organizátorom podujatia bolo Združenie Slovenská vojvodinská harmónia, pričom partnermi boli Stredisko pre kultúru Stará Pazova, Slovenský kultúrno-umelecký spolok hrdinu Janka Čmelíka z tohto mesta, ako aj Spolok Slovákov z Maďarska na Slovensku.
Podľa organizátorov je poslaním Valčíkového večierka chrániť valčíkové piesne pred zabudnutím a zároveň motivovať autorov, aby v tomto rytme tvorili nové skladby. Na druhom ročníku tak zaznela aj pieseň, ktorá vznikla priamo pre tento festival.
„Je za tým namáhavá práca, ale podujatie hodnotím veľmi pozitívne, čiže vydarené boli všetky sprievodné podujatia, ktoré boli zorganizované, a aj samotný koncert. Sme bohatší aj o produkciu, mali sme aj nové piesne, ale zazneli aj piesne, na ktoré sme už možno zabudli, a videla som, že aj obecenstvo bolo s tým spokojné,“ povedala predsedníčka Združenia Slovenská vojvodinská harmónia Malvína Žolnajová.
V programe zaznelo tiež šesť autorských, už vyspievaných piesní, kým v poslednom hudobnom bloku odznelo osem ľudových valčíkov a poliek.
K partnerstvu s organizátormi Valčíkového večierka sa vyjadrila predsedníčka Spolku Slovákov z Maďarska so sídlom v Galante Renáta Gombárová.
„My máme dlhoročné úzke vzťahy s dolnozemskými Slovákmi v zahraničí, tak aj v Srbsku... Boli sme pozvaní predsedníčkou spolku Harmónia, aby sme dnes prezentovali aj našu kultúru, našich predkov, dolnozemských Slovákov, ktorí pôvodne v 18. storočí osídľovali územie dnešného Maďarska,“ uviedla pre TASR Gombárová.
Súčasťou podujatia boli aj sprievodné aktivity vrátane gastronomickej ponuky, okrúhleho stola venovaného 250-ročnému kultúrno-jazykovému vývoju slovenskej komunity, prezentácií kníh a posedenia so spisovateľom pre deti.
K prezentácii knihy Zástoj Svetozára Švehláka v slovenskej folkloristike a folklorizme sa vyjadrila jej zostavovateľka, vojvodinská rodáčka, Katarína Mosnáková Bagľašová zo Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici.
„V odbornej literatúre som sa stretla s týmto menom, ale nič viac som o ňom nevedela. Snažila som sa nájsť, ale aj na Slovensku sa o ňom málo písalo. Našla som iba také útržky, fragmenty, že pôsobil ako riaditeľ, predseda programovej rady... Čiže bol významná osobnosť, veľmi inšpiratívna a činná,“ povedala. Podľa jej slov ju šokovalo, keď zistila, že sa narodil v Starej Pazove.
„A zrazu som si uvedomila, že on je naozaj náš prvý slovenský vojvodinský profesionálny etnológ,“ uviedla Mosnáková Bagľašová.
Predsedníčka Združenia Slovenská vojvodinská harmónia Žolnajová na záver odkázala, že vojvodinskí Slováci majú rôzne súťažné festivaly, na ktorých sa, podľa jej slov, preferujú ľudové piesne.
„Tým pádom valčík na tie festivaly nepatrí a podľa pravidiel sa nespievajú valčíkové piesne,“ povedala s tým, že jej je osobne ľúto, že sa tieto piesne na festivaloch nemôžu spievať. Objasnila, že s jej manželom, ktorý je hudobník, sa rozhodli, že budú organizovať takéto podujatie v Starej Pazove.
(spravodajca TASR Miroslav Gašpar)