Piatok 20. marec 2026
Rekordné marcové horúčavy: V Arizone namerali 43 stupňov Celzia

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Autor TASR
Los Angeles 20. marca (TASR) - Juhozápad Spojených štátov vo štvrtok naďalej trápila nezvyčajne skorá vlna horúčav. Na juhu štátu Arizona namerali teplotu 43,3 stupňa Celzia, čo je marcový rekord v krajine, informuje TASR podľa agentúr AP a APF.

Rekordnú teplotu zaznamenali v posledný deň zimy pri obci Martinez Lake v púštnej oblasti Yuma pri hranici Arizony s Kaliforniou, vyplýva z údajov Národnej meteorologickej služby (NWS). Tá poznamenala, že teploty na takejto úrovni sa v priemere vyskytujú až 22. mája.

Doterajšie maximum pre mesiac marec bolo 42,2 stupňa Celzia v meste Rio Grande City v štáte Texas v roku 1954. Takúto teplotu mal vzduch túto stredu v púštnej obci North Shore v Kalifornii.

Teplotné rekordy už tento týždeň zaznamenali v desiatkach lokalít vrátane miest Phoenix, San Diego, Los Angeles, Las Vegas a San Francisco. V častiach južnej Kalifornie boli teploty o 20 stupňov Celzia nad normálom pre toto obdobie roka.

Pre juhozápad USA meteorológovia predpovedajú výrazne vyššie teploty do konca týždňa, mierne ochladenie má prísť od nedele.
