V štáte Georgia po prepočítaní hlasov potvrdili víťazstvo Bidena

Víťaz amerických prezidentských volieb Joe Biden a viceprezidentka Kamala Harrisová stoja na pódiu, archívne foto. Foto: TASR/AP

Víťazstvo Bidena v Georgii potvrdil aj guvernér tohto štátu

Atlanta 21. novembra (TASR) - Najvyšší volebný predstaviteľ amerického štátu Georgia v piatok oficiálne potvrdil tamojšie výsledky prezidentských volieb, podľa ktorých v tomto štáte USA zvíťazil demokratický kandidát a novozvolený prezident Joe Biden.Osvedčenie prišlo po ručnom prepočítaní všetkých hlasov odovzdaných v Georgii, ktoré potvrdilo jeho náskok pred republikánskym prezidentom Donaldom Trumpom. Informovala o tom agentúra AP.Georgia oznámila ručné prepočítanie volebných lístkov minulý týždeň v rámci povinného auditu volieb, ktorý v štáte vykonali na základe nového zákona zameraného na overenie strojového spracovania hlasov. Biden podľa potvrdených konečných výsledkov sčítania zvíťazil o 12.670 hlasov, čo predstavuje 0,25 percenta.Trumpov volebný tím má teraz lehotu dvoch pracovných dní na to, aby požiadal o opätovné sčítanie hlasov, pretože rozdiel medzi oboma kandidátmi bol menší než 0,5 percenta. Toto prepočítanie by uskutočnili snímacími strojmi, oznámili štátne úrady.Štátny tajomník Georgie Brad Raffensperger, ktorý v štáte dohliada na priebeh volieb, na piatkovej tlačovej konferencii novinárom povedal, že tieto výsledky sú podľa nehoa odrážajúNa základe štátnej legislatívy musel Raffensperger potvrdiť výsledky volieb do piatkového popoludnia miestneho času. Štátny guvernér Brian Kemp teraz musí do sobotňajšieho popoludnia potvrdiť pridelenie 16 členov Zboru voliteľov za Georgiu víťaznému kandidátovi.Republikán Kemp, ktorý ohlásil tlačovú konferenciu na piatkové popoludnie, sa dosiaľ verejne nepostavil za tvrdenia Trumpa a ďalších členov jeho strany o podvodoch pri prezidentských voľbách v Georgii, no ani za Raffenspergerove uistenia, že voľby prebehli spravodlivo.Biden je prvým prezidentským kandidátom Demokratickej strany, ktorý zvíťazil v Georgii od roku 1992. V tomto južanskom štáte USA, ktorý väčšinou hlasuje za republikánskych kandidátov, sa to v uvedenom roku naposledy podarilo Billovi Clintonovi.Zbor voliteľov, ktorý formálne zvolí Joea Bidena za nového prezidenta USA, sa zíde 14. decembra.Guvernér amerického štátu Georgia Brian Kemp v piatok potvrdil tamojšie výsledky prezidentských volieb. Poveril súčasne 16 členov Zboru voliteľov za Georgiu, aby v decembri počas formálnej voľby nového prezidenta hlasovali za demokratického kandidáta Joea Bidena, ktorý vyhral v tomto štáte USA a stal sa aj celkovým víťazom volieb. Informovali o tom agentúra AP a DPA.Trumpov volebný tím má teraz lehotu dvoch pracovných dní - teda do konca utorka - na to, aby požiadal o opätovné sčítanie hlasov. Môže tak urobiť preto, že rozdiel medzi oboma kandidátmi bol menší než 0,5 percenta. Trump a ďalší členovia Republikánskej strany tvrdia, že pri prezidentských voľbách v Georgii došlo k podvodom, dôkazy však nepredložili.Štátny tajomník Georgie Brad Raffensperger, ktorý v štáte dohliada na priebeh volieb, na piatkovej tlačovej konferencii novinárom povedal, že potvrdené výsledky sú podľa neho "správne" a odrážajú "verdikt ľudu, nie rozhodnutie štátneho tajomníka alebo súdov alebo volebného tímu jedného alebo druhého kandidáta".Republikánsky guvernér Kemp v oznámení vysielanom na internete jasne nepovedal, že výsledky schvaľuje. Uviedol len, že zákon od neho vyžaduje, aby formálne uzavrel proces ich potvrdenia, čo podľa neho