Štát New York hlási vyše 100.000 nakazených koronavírusom

New York 3. apríla (TASR) - Počet potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom v americkom štáte New York v piatok prekročil 100.000. S odvolaním sa na vyhlásenie newyorského guvernéra Andrewa Cuoma o tom informovala spravodajská televízia CNN.



V štáte New York je aktuálne 102.863 potvrdených prípadov nakazenia koronavírusom, hospitalizovaných je viac ako 14.000 ľudí.



Iba za posledných 24 hodín zomrelo v štáte New York ďalších 562 ľudí, čím počet úmrtí stúpol na 2935. Ide o doteraz najvyšší denný prírastok, uviedol Cuomo.



V snahe bojovať proti nedostatku zdravotníckych pomôcok Cuomo podpísal nariadenie, ktoré štátu umožňuje využívať pľúcne ventilácie a ochranné prostriedky od inštitúcií, ktoré ich v súčasnosti nepoužívajú.



Newyorský guvernér už skôr uviedol, že v štáte New York vystačia pľúcne ventilácie pre pacientov s ochorením COVID-19 už len na šesť dní. Okrem toho Cuomo kritizoval, že USA sa v produkcii ochranných prostriedkov musia spoliehať na Čínu.



V USA evidujú už viac ako 245.500 prípadov nákazy novým koronavírusom a vyše 6000 úmrtí, uviedla CNN. Jedným z epicentier epidémie v rámci USA je práve štát New York. Nákazu zaznamenali už vo všetkých amerických štátoch a teritóriách, žiadne úmrtie zatiaľ nehlásil len štát Wyoming.