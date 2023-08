V štáte New York zaútočil medveď na maloletého chlapca

New York 23. augusta (TASR) - Medveď čierny v utorok zaútočil na sedemročného chlapca pred rodinným domom v meste Bedford v americkom štáte New York. Dieťa neutrpelo život ohrozujúce zranenia, previezli ho však do nemocnice. Informovali o tom tamojšie úrady, píše agentúra AP.



Náčelník polície z mesta North Castle Peter Simonsen spresnil, že dieťa sa hralo na dvore spoločne so súrodencom, keď ho medveď napadol. Chlapcovi rodičia svojho syna rýchlo zachránili, povedal Simonsen, podľa ktorého bola reakcia rodičov mimoriadne odvážna.



Chlapca pred príchodom záchranných zložiek čiastočne ošetrila jeho mama - lekárka. Dieťa následne hospitalizovali. Podľa opisu išlo o samca medveďa čierneho, ktorý bol väčší než mláďa, ale ešte nebol dospelý, uvádza CNN.



Po príchode polície sa medveď stále zdržiaval vo dvore rodinného domu a naďalej predstavoval nebezpečenstvo pre miestnych obyvateľov a okolie. Policajti medveďa usmrtili a previezli s cieľom vykonať testy na besnotu.



AP pripomína, že medvedia populácia v štáte New York rastie, avšak útoky na ľudí sú stále pomerne zriedkavé. Za posledný rok zaznamenali v susednom štáte Connecticut minimálne tri prípady útoku medveďa na ľudí vrátane desaťročného chlapca, ktorého zviera zmrzačilo vlani v októbri.