V New Yorku zomrelo za 24 hodín 1550 ľudí s koronavírusom

New York 31. marca (TASR) - V americkom štáte New York zomrelo v dôsledku ochorenia COVID-19 za posledných 24 hodín 1550 ľudí. Celkovo tak v Spojených štátoch v utorok presiahol počet úmrtí ľudí infikovaných koronavírusom SARS-CoV-2 číslo 3000. S odvolaním sa na vyhlásenie guvernéra štátu New York Andrewa Cuoma o tom informovala spravodajská televízia CNN.



V USA si koronavírus vyžiadal vyšší počet obetí ako útok na dvojičky Svetového obchodného centra (WTC) z 11. septembra 2001, pri ktorom zomrelo takmer 3000 ľudí.



V štáte New York je aktuálne takmer 75.800 potvrdených prípadov koronavírusu, z ktorých je hospitalizovaných 10.929 osôb.



Iba za posledných 24 hodín zomrelo v štáte New York 1550 ľudí, pričom deň predtým to bolo 1218 infikovaných.



Prítomnosť koronavírusu v tele potvrdili aj bratovi samotného guvernéra štátu New York, ktorý je moderátorom televízie CNN.



V Spojených štátoch sa aktuálne nachádza najviac potvrdených prípadov nákazy koronavúrusom na svete (160.700).