V štáte Tennessee popravili muža za trojnásobnú vraždu z roku 1989

Washington 22. mája (TASR) - V americkom štáte Tennessee vo štvrtok popravili 75-ročného muža odsúdeného na trest smrti za vraždu manželky a jej dvoch synov z roku 1989. Oscar Smith bol treťou popravenou osobou v Spojených štátoch v priebehu tohto týždňa a všetky tri popravy boli vykonané smrteľnou injekciou, píše TASR podľa správy agentúry AFP a denníka USA Today.



Smith bol vyhlásený za mŕtveho o 10.47 h miestneho času (17.47 h SELČ) vo väznici Riverbend v meste Nashville. V roku 1989 smrteľne postrelil a dobodal manželku Judy Smithovú (35), s ktorou žili oddelene, a jej dvoch synov Chada (16) a Jasona (13) Burnettovcov.



Súrodenci jeho manželky v oficiálnom vyhlásení vyjadrili zármutok z tejto tragédie. „Prostredníctvom nášho zlomeného srdca si pripomíname ničivé následky domáceho násilia... Táto tragédia nie je len osobnou stratou - je súčasťou oveľa väčšieho problému, ktorý postihuje nespočetné množstvo rodín v celej našej spoločnosti,“ uviedli.



Smith obvinenia odmietal, no polícia aj prokurátori dôkazy proti nemu považovali za zdrvujúce. Podľa nich bol už v minulosti spájaný s viacerými násilnými činmi. Svedkovia popravy uviedli, že Smith trval na svojej nevine až do poslednej chvíle.



V Spojených štátoch bolo tento rok vykonaných 19 popráv - 15 smrteľnou injekciou, dve zastrelením a dve inhaláciou dusíka.



Trest smrti bol zrušený v 23 z 50 amerických štátov. Prezident Donald Trump je jeho zástancom a po opätovnom nástupe do funkcie vyzval na rozšírenie jeho používania „za tie najhoršie zločiny“.