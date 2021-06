V štáte Washington ponúknu ľudom za očkovanie proti covidu marihuanu

Los Angeles 8. júna (TASR) - V americkom štáte Washington ponúknu občanom za to, že sa dajú zaočkovať proti koronavírusu, zadarmo jeden marihuanový joint (cigaretu). Kampaň s názvom "joint za očkovanie" má ľudí motivovať k tomu, aby sa dali zaočkovať, informovala agentúra AFP.



V štáte Washington, ktorý sa nachádza na severozápade krajiny, bolo rekreačné užívanie marihuany zlegalizované v roku 2012. Distribútori marihuany budú môcť odteraz ponúknuť ľudom starším ako 21 rokov, ktorí sa dajú zaočkovať, jeden marihuanový joint zadarmo. Kampaň má trvať do 12. júla a distribútori marihuany sa do nej môžu zapojiť dobrovoľne.



Kampaň "joint za očkovanie" nadväzuje na podobnú kampaň tohto štátu, v rámci ktorej môžu miestne bary ponúknuť jeden alkoholický nápoj zadarmo dospelým ľudom, ktorí sa dali zaočkovať v priebehu posledných šiestich týždňov.



Vo viacerých amerických štátoch fungujú podobné kampane, ktoré majú povzbudiť ľudí k tomu, aby sa dali zaočkovať proti koronavírusu. V štátoch Kalifornia a Ohio funguje napríklad lotéria, v ktorej môžu zaočkovaní obyvatelia získať peňažnú výhru alebo štipendium. Iné štáty ponúkajú za očkovanie vstupenky na športové udalosti, letenky alebo pivo, uvádza AFP.



Americký prezident Joe Biden určil pre svoju krajinu cieľ, podľa ktorého má aspoň 70 percent dospelých Američanov dostať aspoň jednu dávku vakcíny do 4. júla, keď USA oslavujú Deň nezávislosti. Podľa amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb bolo zatiaľ zaočkovaných 63,7 percenta Američanov.