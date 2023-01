STREĽBA VO VEČIERKE: Vo Washingtone útočník zastrelil troch ľudí

Seattle 24. januára (TASR) - Americká polícia pátra po strelcovi, ktorý v utorok v štáte Washington zastrelil troch ľudí. Podľa miestnych úradov išlo o náhodný útok. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Polícia v meste Yakima uviedla, že muž v utorok nadránom zastrelil troch ľudí v tamojšom obchode so zmiešaným tovarom. Spresnila, že útoku nepredchádzal nijaký konflikt či výmena názorov. Strelec jednoducho "vošiel do obchodu a spustil paľbu". Policajti sa preto domnievajú, že išlo o náhodný útok.



Policajný šéf Matthew Murray uviedol, že útočník prvú osobu zastrelil priamo vo večierke a ďalšie dve na ulici pred obchodom. Strelec následne z miesta činu utiekol, s najväčšou pravdepodobnosťou v aute ukradnutom z neďalekej čerpacej stanice.



"Nepoznáme motív útočníka, no urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ho našli a zadržali," prisľúbil Murray.



Streľba sa odohrala krátko po dvoch útokoch v Kalifornii. V sobotu starší muž ázijského pôvodu spustil paľbu v tanečnom štúdiu v meste Monterey Park, kde sa ľudia zhromaždili na oslavu lunárneho nového roka. Útok si vyžiadal 11 obetí. Len o dva dni neskôr, v pondelok, sa v Kalifornii odohrali ďalšie dve navzájom súvisiace streľby, pri ktorých zahynulo sedem osôb.