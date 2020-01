V Štátnej dume diskutovali o skladoch nebezpečných vírusov

Moskva 21. januára (TASR) - Na území Ruska sa nachádza približne 30 objektov, ktoré môžu predstavovať chemickú alebo biologickú hrozbu, a to vrátane skladov "desivých vírusov". Počas prerokúvania "zákona o biologickej bezpečnosti Ruskej federácie" to v Štátnej dume - dolnej komore ruského parlamentu - vyhlásil Leonid Oguľ, podpredseda výboru Štátnej dumy pre zdravotníctvo. V utorok o tom informovala agentúra Interfax.



"Štátna duma dnes v prvom čítaní schválila návrh zákona o biologickej bezpečnosti Ruskej federácie. Týmto zákonom chceme vytvoriť základ pre štátne regulácie v otázke zabezpečenia biologickej bezpečnosti našej krajiny a zároveň jasne zadefinovať potrebný terminologický aparát," uviedol Oguľ pre novinárov.



Podľa jeho slov ide o zákon "o našej existencii a o existencii ľudstva", ktorý v Rusku "umožní vznik komplexnej ochrany obyvateľstva pred biologickými a chemickými hrozbami vyplývajúcimi zo súčasnej civilizácie" a zároveň bude reflektovať aj hrozby "teroristického charakteru".



Oguľ v tejto súvislosti ďalej zdôraznil, že na území Ruska sa nachádzajú sklady "strašných vírusov, ktoré pred stáročiami vyvolávali strašné epidémie a kosili obyvateľstvo celých miest". Potenciálnu hrozbu však podľa názoru poslanca predstavujú aj archeologické a paleontologické vykopávky.



Na základe zákona by preto mali vzniknúť "špeciálne monitorovacie centrá s konkrétnymi kontrolnými zónami".



Zákon o biologickej bezpečnosti Ruskej federácie predložila vláda ešte v decembri 2019.