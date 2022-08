V štátoch Wyoming a Aljaška sa konajú primárky

Washington 17. augusta (TASR) - V amerických štátoch Wyoming a Aljaška sa v utorok konajú primárky Republikánskej strany, v ktorých si voliči vyberú kandidátov do novembrových doplňujúcich volieb do amerického Kongresu. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Vo Wyomingu do Snemovne reprezentantov Kongresu USA opätovne kandiduje Liz Cheneyová, kritička exprezidenta Donalda Trumpa. Jej súperkou je Harriet Hagemanová, ktorú Trump podporuje.



Cheneyová, dcéra bývalého viceprezidenta USA Dicka Cheneyho (2001-2009), je členkou Snemovne reprezentantov od roku 2017. Táto kongresmanka je členkou výboru snemovne, ktorý vyšetruje útok Trumpových priaznivcov na sídlo Kongresu 6. januára 2021.



Na Aljaške sa o miesto v Snemovni reprezentantov uchádza bývalá guvernérka tohto štátu Sarah Palinová. Toto miesto sa uvoľnilo v marci po úmrtí dlhoročného republikánskeho zástupcu tohto štátu Dona Younga.



O post senátorky na Aljaške zabojuje okrem iných aj Lisa Murkowská. Tábola jedným zo siedmich republikánskych senátorov, ktorí vlani vo februári v hlasovaní podporili ústavnú žalobu (impeachment) voči Trumpovi.



V novembri sa v USA konajú doplňujúce voľby do Kongresu, v ktorých sa budú republikáni opäť získať väčšinu. V 435 člennej Snemovni reprezentantov má v súčasnosti Demokratická strana úradujúceho prezidenta Joea Bidena prevahu. Američania si budú voliť aj 35 členov hornej komory Kongresu - Senátu.