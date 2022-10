V Štokholme odovzdajú Nobelovu cenu za medicínu a fyziológiu

Štokholm 3. októbra (TASR) - Karolínsky inštitút v pondelok v Štokholme oznámi držiteľov Nobelovej ceny za fyziológiu alebo medicínu za rok 2022. Možnými víťazmi sú experti, ktorí uskutočnili objavy v oblasti rakoviny prsníkov či mRNA vakcín. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Americká genetička Mary-Claire Kingová, ktorá v roku 1990 objavila gén zodpovedný za dedičný druh rakoviny prsníka, by mohla byť ocenená spolu so svojím krajanom onkológom Dennisom Slamom a Nemcom Axelom Ullrichom za výskum, ktorý viedol k vývoju lieku proti rakovine prsníka Herceptin, píše AFP.



Americká biochemička maďarského pôvodu Katalin Karikó by mohla Nobelovu cenu získať za svoj výskum, ktorý viedol o vývoju prvých vakcín proti ochoreniu COVID-19 založených na technológii mRNA. Spolu s ňou by mohli byť ocenení americký imunológ Drew Weissman a Kanaďan Pietre Cullis.



Lauretáta alebo laureátov oznámia v Štokholme o 11.30 h SELČ. Vlani cenu za fyziológiu a medicínu získali americkí vedci David Julius a Ardem Patapoutian za "objavy receptorov teploty a hmatu".



V utorok udelia Nobelove ceny za fyziku, v stredu za chémiu a vo štvrtok za literatúru. V piatok je na programe odovzdávanie Nobelovej ceny za mier a v pondelok (10. septembra) za ekonómiu.