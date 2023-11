V Štokholme odovzdali alternatívne Nobelove ceny

Štokholm 30. novembra (TASR) - Medzinárodná organizácia SOS Méditerranée, organizácia na ochranu životného prostredia Mother Nature Cambodia a aktivistky z Ghany a Kene si v stredu v Štokholme prevzali ocenenie Right Livelihood Awards. TASR správu prevzala vo štvrtok z agentúry DPA.



Mená laureátov ocenenia známeho aj ako alternatívna Nobelova cena, oznámili ešte v septembri. Slávnostné odovzdávanie sa uskutočnilo v stredu vo švédskej metropole.



Tohtoroční držitelia sú svedkami nevysloviteľného utrpenia a svojím úsilím prispeli k záchrane životov, zachovaniu prírody i ochrane hodnôt a životných podmienok ľudí na celom svete, uviedla nadácia Right Livelihood (RLW), ktorá ceny udeľuje.



Ocenená aktivistka za práva žien Eunice Brookman-Amissahová z Ghany prispela k liberalizácii zákonov v oblasti interrupcií a prístupu k takýmto zákrokom. Ochrankyňa životného prostredia Phyllis Omidová z Kene bojuje za územné a environmentálne práva miestnych skupín vo svojej krajine. Mother Nature Cambodia sa usiluje o ochranu životného prostredia aj napriek prísnym obmedzeniam demokratických práv, dodáva RLW. SOS Méditerraneé pomáha utečencom a migrantom v Stredozemnom mori, kde podľa nadácie zachránila približne 39.000 migrantov.



Riaditeľ RLW Ole von Uexküll pripomenul vyjadrenia Omidovej, že kto chce zmeniť svet, musí s tým jednoducho začať.



Right Livelihood Award udeľujú každoročne od roku 1980 jednotlivcom a organizáciám, ktoré podporujú ľudské práva, životné prostredie a mier.