V Štokholme odovzdali Nobelove ceny

Štokholm 10. decembra (TASR) - Laureáti Nobelových cien v odbore literatúra, medicína, chémia, fyzika a ekonómia sa v sobotu zišli vo švédskom hlavnom meste Štokholm, aby sa osobne zúčastnili na odovzdaní cien spojenom s oficiálnym banketom. Išlo o prvý slávnostný ceremoniál po dvoch rokoch, keď sa pre pandémiu vyvolanú ochorením COVID-19 tento akt v obvyklom formáte nekonal.



Ako informovala agentúra Reuters, na slávnostné odovzdanie cien pricestovali do Štokholmu aj mnohí laureáti Nobelových cien z rokov 2020 a 2021. Minulý rok sa ceremoniál v Štokholme síce konal, ale žiadni laureáti sa na ňom nezúčastnili - medaily si prevzali vo svojich domovských krajinách.



Ocenenie za fyziológiu a medicínu tento rok získal švédsky expert na evolučnú genetiku Svante Pääbo. Cenu za fyziku si rozdelili Francúz Alain Aspect, Američan John Clauser a Rakúšan Anton Zeilinger za experimenty s fotónmi. Traja sú aj laureáti v odbore chémia: za molekulárny výskum ju získali Američania Carolyn Bertozziová a Barry Sharpless a Dán Morten Meldal. Nobelovu cenu za literatúru dostala francúzska spisovateľka Annie Ernauxová a cenou za ekonómiu boli vyznamenaní Američania Ben Bernanke, Douglas Diamond a Philip Dybvig.



Odovzdávanie Nobelových cien sa konalo za prítomnosti švédskej kráľovskej rodiny.



"Vzhľadom na výzvy, ktorým svet čelí, považujeme za mimoriadne dôležité vyzdvihnúť myšlienku Alfreda Nobela o medzinárodnom spoločenstve," povedal Vidar Helgesen, výkonný riaditeľ Nobelovej nadácie.



Predseda Nobelovej nadácie Carl-Henrik Heldin pri odovzdávaní cien v súvislosti s vojnou na Ukrajine, energetickou krízou a zmenou klímy poznamenal, že "tvárou v tvár tomuto množstvu kríz a výziev svet potrebuje oddaných vedcov, ktorí neúnavne hľadajú pravdu a posúvajú hranice nášho poznania."



Po slávnostnom odovzdávaní Nobelových cien sa na radnici koná banket, na ktorom sa zúčastňuje švédska kráľovská rodina, vládni úradníci a hodnostári a podnikatelia z rôznych krajín.



Na banket sú vždy pozvaní aj zástupcovia švédskych politických strán. Jimmie Akesson, líder protiimigračnej strany Švédski demokrati, ktorá sa v septembrových voľbách stala druhou najväčšou stranou v krajine, však bol zo zoznamu hostí vynechaný, keďže jeho strana nie je vo Švédsku považovaná za takú, ktorá by bola v súlade s princípmi udeľovania cien.



Nobelova nadácia tento rok zo zoznamu hostí vynechala aj veľvyslancov Ruska a Bieloruska. Dôvodom je invázia ruskej armády na Ukrajinu a postoj Bieloruska k nej.



Nobelovu cenu za mier za rok 2022 získali uväznený bieloruský aktivista Ales Biaľacki, ruská skupina na ochranu ľudských práv Memorial a ukrajinské Centrum pre občianske slobody.



Agentúra Reuters dodala, že počas tohto týždňa sa laureáti zúčastňovali na rôznych aktivitách, od panelových diskusií až po tlačové konferencie, našli si čas na návštevy škôl, prednášky i účasť na svetelnej šou.



Päť zo šiestich Nobelových cien sa každoročne udeľuje v Štokholme po nominačnom procese, ktorý je ďalších 50 rokov utajovaný. Nobelova cena za mier sa odovzdáva v Osle, kde sa konajú samostatné slávnosti.



Vynálezca dynamitu Alfred Nobel zanechal približne 31 miliónov švédskych korún - dnes by to bolo približne 1,8 miliardy korún (174 miliónov eur) - na financovanie cien za úspechy vo vede, literatúre a za mier, ktoré sa udeľujú každoročne od roku 1901.