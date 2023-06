V Štokholme sa strieľalo, hlásia jedného mŕtveho a troch zranených

Štokholm 10. júna (TASR) - Jedna osoba prišla o život a tri ďalšie utrpeli zranenia pri streľbe, ku ktorej došlo v sobotu večer vo štvrti Farsta na južnom predmestí Štokholmu. Oznámila to miestna polícia, píše TASR na základe správy agentúry DPA.



Strelné zranenia utrpeli štyri osoby, pričom jedna z nich im na mieste podľahla, zatiaľ čo tri ďalšie boli prevezené do nemocnice.



Policajti pri zásahu znemožnili zastaviť vlaku na neďalekej stanici, aby im nemohli ujsť domnelí páchatelia. Po následnej automobilovej naháňačke zatkli dvoch ľudí.



Bezprostredne nebolo zrejmé, čo incident zapríčinilo. Ako však uvádza DPA, Švédsko má veľký problém so zločineckými gangami a súvisiacou kriminalitou, ktorá sa často týka obchodovania s drogami.



V tejto severskej došlo v minulosti k viacerým streľbám ako aj útokom, pri ktorých boli použité výbušniny. Predmestie na juhu Štokholmu pritom patrí k oblastiam, v ktorých je kriminalita najhoršia.



DPA uvádza, že od začiatku roka do mája zaznamenali vo Švédsku celkovo 144 prípadov streľby, z ktorých k 52 došlo v hlavnom meste a jeho okolí. Zabitých pri nich bolo 18 ľudí, z toho desať v samotnom Štokholme.