V Štokholme zadržali muža, ktorý sa vlámal na veľvyslanectvo Maroka

Štokholm 30. septembra (TASR) - V Štokholme zadržali v pondelok muža, ktorý sa vlámal do budovy marockého veľvyslanectva. Na budove rozbil okno a následne z neho vyvesil dúhovú vlajku, oznámila miestna polícia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Polícia musela vtrhnúť do budovy veľvyslanectva, aby muža zadržala. Podozrivý bol totiž podľa švédskeho denníka Aftonbladet ozbrojený nožom a zabarikádoval sa v jednej z miestností. Motív jeho konania nebol bezprostredne známy, uviedla polícia.



Muž, ktorého totožnosť zatiaľ nezverejnili, je podozrivý z vlámania a vstupu do budovy, vandalizmu a tiež ublíženia na zdraví. Črepiny z rozbitého okna totiž spadli na okoloidúceho. "Táto osoba neutrpela vážna zranenia a sama vyhľadala lekársku pomoc," doplnila polícia.



Marocké veľvyslanectvo bezprostredne nereagovala na žiadosť AFP o vyjadrenie.