V Štokholme zastrelili známeho rapera, polícia pátra po podozrivých

Štokholm 23. októbra (TASR) - Známeho švédskeho rapera Einára vo štvrtok neskoro večer zastrelili v Štokholme. Informovali o tom v piatok tamojšie médiá aj polícia, ktorá v súvislosti s prípadom pátra po prinajmenšom dvoch podozrivých.



Agentúra AFP uvádza, že 19-ročný Einár bol držiteľ viacerých švédskych ocenení, rapoval vo švédčine a v roku 2019 bol vo Švédsku aj najhranejším hudobníkom na službe Spotify.



Vo štvrtok večer, krátko pred 23.00 h, ho viackrát postrelili pred obytným domom v južnej časti Štokholmu. Privolaní záchranári mu poskytli prvú pomoc, na mieste však utŕženým zraneniam podľahol.



Polícia informovala, že prípad vyšetruje ako vraždu. V súlade so štandardným postupom však meno obete nezverejnila. Švédske médiá ale zastreleného identifikovali ako rapera Einára, vlastným menom Nilsa Kurta Erika Einara Grönberga.



Mnohé Einárove piesne odkazujú na svet zločinu a spomínajú sa v nich aj drogy či zbrane. Raper, ktorý bol synom švédskej herečky Leny Nilssonovej, sa podľa bulvárneho denníka Expressen kamarátil s členmi miestnych gangov. Bol známy aj svojimi verejnými roztržkami s inými švédskymi rapermi.



Einára v apríli 2020 uniesli, zbili, okradli a vydierali. Únos bol súčasťou rozsiahleho kriminálneho prípadu, do ktorého bolo zapletených vyše 30 ľudí obvinených z rôznych zločinov.



Švédsky denník Aftonbladet uviedol, že raperovi sa v poslednej dobe viackrát vyhrážali smrťou. Informoval tiež o tom, že ho vo štvrtok večer zastrelili z blízkej vzdialenosti.



Samotný Einár bol jedným z podozrivých v prípade pobodania v reštaurácii v centre Štokholmu, ku ktorému došlo tento mesiac.



Einár na švédskej hudobnej scéne prerazil v roku 2019 piesňou Katten i trakten, ktorá následne dominovala vo švédskych hitparádach. V krajine získal viacero hudobných ocenení vrátane ceny Grammis.



K jeho úmrtiu sa vyjadril aj švédsky premiér Stefan Löfven. "Viem, že pre mnohých mladých ľudí veľa znamenal... Je to samozrejme tragické. Ide o mladý život, ktorý vyhasol," povedal pre televíziu SVT.



Švédsko zažíva v posledných rokoch nárast trestných činov spájaných s organizovaným zločinom. K prestrelkám gangov došlo v ostatnom čase v mestách ako Štokholm, Göteborg či Malmö.



Agentúra AFP uvádza, že od 1. januára do 15. októbra tohto roka v tejto 10,3-miliónovej krajine zaznamenali 273 prípadov streľby a 40 súvisiacich úmrtí. Vlani tam prišlo v celkovo 366 zaevidovaných prípadoch streľby o život 47 ľudí.