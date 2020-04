V Štokholme zatvorili pohostinstvá, ktoré nedodržiavali nariadenia

Štokholm 27. apríla (TASR) - Vo švédskom hlavnom meste Štokholm zatvorili úrady v nedeľu dočasne päť pohostinstiev po tom, ako ľudia nedodržiavali pravidlá týkajúce sa sociálneho odstupu, ktoré majú zabrániť šíreniu nového koronavírusu. Informoval o tom v pondelok denník Kurier.



Hoci sa táto severská krajina v boji proti pandémii nového koronavírusu vydala odlišnou cestou než väčšina európskych štátov a nezaviedla prísna opatrenia, minulý týždeň švédska vláda zvýšila tlak na pohostinské zariadenia.



Minister vnútra Mikael Damberg v piatok ohlásil, že v reštauráciách a kaviarňach sa bude vo zvýšenej miere kontrolovať dodržiavanie pravidiel. V prípade, že ľudia budú porušovať minimálny odstup, budú tieto podniky zatvorené, uviedol.



V piatich preplnených podnikoch, ktoré úrady zatvorili, hostia nerešpektovali predpisy o povinnom odstupe, ktorý má byť medzi jednotlivými stolmi od jedného do dvoch metrov, uviedol pre švédsku tlačovú agentúru TT šéf štokholmskej zdravotnej služby Per Follin. "Hlavným problémom bola preplnenosť - vo vnútorných, ako aj vo vonkajších priestoroch," povedal.



Švédsko na rozdiel od mnohých iných krajín nezaviedlo nijaké obmedzenia vychádzania. Okrem reštaurácií, barov a kaviarní sú otvorené aj obchody a väčšina škôl.



Prístup Švédska ku pandémii koronavírusu sa však stretol s kritikou v rámci krajiny, ako aj zo zahraničia. Počet úmrtí na ochorenie COVID-19 je totiž v súčasnosti značne vyšší než v iných škandinávskych krajinách, kde platia prísne opatrenia. Do nedele hlásili vo Švédsku 2194 smrteľných obetí koronavírusu. Pre porovnanie v Dánsku ich evidujú 422 a v Nórsku 193.