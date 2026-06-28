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V strane Jednotné Rusko budú Lavrov, Sobjanin či Ľvovová-Belovová
Kandidátku by mali viesť Golovin a Poddubnyj.
Autor TASR
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Moskva 28. júna (TASR) - Na popredných miestach kandidátky ruskej vládnucej strany Jednotné Rusko v septembrových parlamentných voľbách budú veterán z vojny na Ukrajine Vladislav Golovin, vojnový reportér Jevgenij Poddubnyj, minister zahraničia Sergej Lavrov, primátor Moskvy Sergej Sobjanin či ombudsmanka pre práva detí Marija Ľvovová-Belovová. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Na čele kandidátky by mali byť ľudia, ktorých naša krajina pozná pre ich činy a silný vlastenecký postoj, čo je v dnešnej situácii obzvlášť dôležité,“ povedal na straníckom zjazde pri predstavovaní kandidátov predseda Jednotného Ruska a bývalý prezident Dmitrij Medvedev. Kandidátku by mali viesť Golovin a Poddubnyj.
Dvadsaťdeväťročný Golovin sa stal v Rusku známym v roku 2022 ako veliteľ čaty námornej pechoty v bitke o ukrajinské prístavné mesto Mariupol, počas ktorej bol zranený. Vojnový reportér Poddubnyj bol taktiež zranený v roku 2024 počas bojov v ruskej Kurskej oblasti.
Voľby sa majú konať počas troch dní, od 18. do 20. septembra, a rozhodne sa v nich o 450 mandátoch v Štátnej dume, dolnej komore parlamentu Ruskej federácie, ako aj o obsadení približne 23.000 ďalších miestnych a regionálnych politických funkcií.
Jednotné Rusko získalo veľkú väčšinu hlasov vo všetkých voľbách, v ktorých sa zúčastnilo, hoci prieskumy naznačujú, že je strana výrazne menej populárna ako prezident Vladimir Putin. Napriek prebiehajúcej vojne a nedostatku paliva je však podľa agentúry Reuters pravdepodobné, že si Jednotné Rusko opäť zaistí väčšinu.
„Na čele kandidátky by mali byť ľudia, ktorých naša krajina pozná pre ich činy a silný vlastenecký postoj, čo je v dnešnej situácii obzvlášť dôležité,“ povedal na straníckom zjazde pri predstavovaní kandidátov predseda Jednotného Ruska a bývalý prezident Dmitrij Medvedev. Kandidátku by mali viesť Golovin a Poddubnyj.
Dvadsaťdeväťročný Golovin sa stal v Rusku známym v roku 2022 ako veliteľ čaty námornej pechoty v bitke o ukrajinské prístavné mesto Mariupol, počas ktorej bol zranený. Vojnový reportér Poddubnyj bol taktiež zranený v roku 2024 počas bojov v ruskej Kurskej oblasti.
Voľby sa majú konať počas troch dní, od 18. do 20. septembra, a rozhodne sa v nich o 450 mandátoch v Štátnej dume, dolnej komore parlamentu Ruskej federácie, ako aj o obsadení približne 23.000 ďalších miestnych a regionálnych politických funkcií.
Jednotné Rusko získalo veľkú väčšinu hlasov vo všetkých voľbách, v ktorých sa zúčastnilo, hoci prieskumy naznačujú, že je strana výrazne menej populárna ako prezident Vladimir Putin. Napriek prebiehajúcej vojne a nedostatku paliva je však podľa agentúry Reuters pravdepodobné, že si Jednotné Rusko opäť zaistí väčšinu.