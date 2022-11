V strednom Japonsku riešia problém samovrážd mládeže veľmi neobvykle

Tokio 22. novembra (TASR) - Úrady v strednom Japonsku sa snažia riešiť dlhodobý problém so samovraždami mládeže v krajine neobvyklým novým spôsobom: tlačia podporné odkazy a rady na toaletný papier. V pondelok o tom informovala tlačová agentúra AFP.



"Drahý priateľu, ty, ktorý možno chceš všetko ukončiť," píše sa na toaletnom papieri. Ide o nezvyčajnú novú iniciatívu v Japonsku, ktorá má osloviť mladých ľudí so samovražednými sklonmi.



Samovraždy sú v Japonsku dlhodobým problémom a tak ako aj inde na svete, zaznamenala krajina vychádzajúceho slnka počas niektorých období koronavírusovej pandémie prudký nárast dokonaných samovrážd.



Počet žiakov na základných a stredných školách, ktorí spáchali samovraždu, dosiahol v roku 2020 nový rekord 499, uvádza japonské ministerstvo zdravotníctva.



Predstavitelia v prefektúre Jamanaši sa domnievajú, že zverejnenie upokojujúcich odkazov a čísel poradenských liniek na hárkoch toaletného papiera by mohol byť účinný a taktný spôsob, ako pomôcť zúfalým mladým ľuďom.



"Na toalete je človek sám. Máme pocit, že možno práve v takýchto chvíľach majú ľudia väčší sklon k úzkosti a k mučivým myšlienkam," povedal pre AFP predstaviteľ prefektúry Jamanaši Keniči Mijazawa.



V rámci tejto kampane rozviezli minulý mesiac do 12 univerzít v prefektúre celkovo 6000 kotúčov potlačených odkazmi a telefónnymi číslami.



Odkazy odborníkov na duševné zdravie sú roztrúsené medzi kresbami, akými sú napríklad stúlená mačka či žena s dáždnikom pozerajúca k oblohe. Odkazy majú rozptýliť pocit osamelosti.



"Drahý priateľu, dlhé bolestné dni si strávil predstieraním pred niekým, že si v poriadku," píše sa v jednom odkaze modrým písmom na bielom papieri. "Nemusíš nám povedať všetko..., ale čo tak aspoň niečo z toho?"