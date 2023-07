V Stredoafrickej republike sa v referende rozhoduje o zmene ústavy

Bangui 30. júla (TASR) - Voliči v Stredoafrickej republike v nedeľu rozhodujú v referende o novej ústave, ktorá by umožnila prezidentovi Faustinovi-Archange Touaderovi uchádzať sa o tretí mandát. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Jedna z najchudobnejších na svete prežila od získania nezávislosti niekoľko násilných prevratov a Touaderovi odporcovia tvrdia, že referendom chce zostať "doživotným prezidentom". V roku 2018 do krajiny povolal ruskú žoldniersku Vagnerovu skupinu. Jeho pôvodný mandát skončí v roku 2025.



Touadera oznámil, že krajina počíta s podporu Ruska a susednej Rwandy, ktorých vplyv v Stredoafrickej republike sa počas jeho vlády veľmi zvýšil.



"Je to hlasovanie, ktoré presadili Rusi a zorganizovalo sa s ich pomocou. Predseda ústavného súdu a volebnej komisie boli pozvaní do Ruska a nepochybne dostali inštrukcie," povedal pre agentúru AFP diplomatický zdroj.



Predbežné výsledky referenda sa očakávajú zhruba o osem dní a ústavný súd by mal zverejniť konečné výsledky 27. augusta. Návrh predlžuje prezidentský mandát z piatich na sedem rokov a ruší limit dvoch funkčných období.



"Vieme, že zvíťazí tábor 'áno' - ale budeme klásť dôraz na účasť," povedal agentúre AFP podpredseda národného zhromaždenia a hovorca prezidentskej väčšiny Evariste Ngamana.



Opozícia sa sťažuje najmä na chyby v zozname voličov a spochybňuje nezávislosť inštitúcií, ktorých úlohou je zaručiť slobodné a spravodlivé hlasovanie. Verejnosť neprejavuje veľký záujem o hlasovanie.



"Väčšina obyvateľov sa snaží prežiť v náročnom ekonomickom a bezpečnostnom kontexte a nepochybne má iné priority. Referendum mobilizuje len málo ľudí okrem tých, ktorí sú blízko k predstaviteľom moci," povedal Charles Bouessel, analytik spoločnosti International Crisis.