V Stredozemnom mori sa pri pobreží Sýrie šíri obrovská ropná škvrna

Damask 25. augusta (TASR) - Obrovská ropná škvrna pochádzajúca z elektrárne v jednej zo sýrskych ropných rafinérií sa v stredu začala šíriť v Stredozemnom mori pri pobreží tejto blízkovýchodnej krajiny. Informovala o tom sýrska agentúra SANA.



Ropa sa dostala už k prístavnému mestu Džabla, ktoré sa nachádza 20 kilometrov severne od spomínanej rafinérie v meste Bánijás, informovala SANA s tým, že ministerstvo životného prostredia a samospráva pobrežnej provincie Lázikíja uviedli všetky príslušné úrady do stavu pohotovosti. V skalnatých oblastiach pobrežia už prebiehajú čistiace práce, dodala SANA.



Sýrska vláda v utorok informovala, že pracovníkom rafinérie sa podarilo únik pohonných látok z jednej z nádrží už dostať pod kontrolu.



Satelitné zábery zverejnené spoločnosťou Planet Labs zachytávajú rozsiahlu, zrejme ropnú škvrnu, ktorá sa rozprestiera na ploche 25,5 kilometra štvorcových. Na záberoch z rovnakej oblasti vyhotovených v pondelok nie je vidieť žiadnu škvrnu, čo naznačuje, že k úniku došlo až neskôr, uviedla agentúra AP.



Podľa šéfa združenia zamestnancov v oblasti energetiky v miestnych odboroch Davúda Darviša ropa unikla cez praskliny v jednej z nádrží, v ktorej bolo 15.000 ton paliva.



Vláda v Damasku ovláda dve rafinérie, väčšina ropných zdrojov v krajine sa však nachádza mimo vládnej kontroly. Sýria je tak závislá od dodávok paliva z Iránu, pripomína AP. Dodávateľský reťazec, ktorý zahŕňa Irán, Sýriu a Rusko, však v ostatných rokoch zasiahli americké sankcie.



V poslednom roku došlo vo vodách v oblasti Blízkeho východu k viacerým útokom na ropné tankery, ku ktorým sa však nikto neprihlásil.



Sýrske ministerstvo zahraničných vecí obvinilo v máji Izrael z útokov na tankery smerujúce do Sýrie s tým, že židovský štát porušuje medzinárodné právo a bude za to potrestaný.