V Stredozemnom mori sa stratilo približne 40 migrantov

Tunis 17. januára (TASR) - Približne 40 tuniských migrantov, ktorí sa pokúsili dostať po mori do Talianska, je už päť dní nezvestných, oznámila v utorok Tuniská národná garda. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Migranti vyplávali z mesta Sfax na tuniskom východnom pobreží minulý týždeň v noci zo stredy na štvrtok, uviedla národná garda vo vyhlásení. Upozornili na to príbuzní, ktorí stratili s migrantami po ich odchode kontakt. Garda následne spustila pátranie v snahe lokalizovať nezvestných ľudí.



Práve z východnej časti Tuniska a z Líbye sa vydávajú na cestu za lepším životom do Európy tisíce nelegálnych migrantov utekajúcich pred konfliktami a zlou ekonomickou situáciou.



Od vlaňajšieho januára do konca novembra zachytili tuniské úrady takmer 70.000 nelegálnych migrantov, čo je takmer dvojnásobok oproti rovnakému obdobiu v roku 2022, vyplýva zo štatistík Tuniskej národnej gardy. Zo spomínaného počtu tvorili 77,5 percenta cudzinci väčšinou pochádzajúci zo subsaharskej Afriky. Zvyšok boli Tunisania.



Počet odchodov z Tuniska vzrástol minulý rok po februárovom príhovore prezidenta Kaísa Saída, ktorý odsúdil "hordy" nelegálnych migrantov ako demografickú hrozbu voči jeho krajine.



Podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) zomrelo vlani pri snahe prekročiť Stredozemné more vyše 2270 ľudí, čo je oproti predchádzajúcemu roku nárast o 60 percent.