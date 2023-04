V Stredozemnom mori spozorovali dva člny s 800 ľuďmi na palube

Rím 12. apríla (TASR) — Dva rybárske člny, na palube ktorých sa nachádza zhruba po 400 ľudí, spozorovala posádka lietadla Seabird 2 patriaceho mimovládnej organizácie Sea Watch v centrálnej časti Stredozemného mora. Tá o tom informovala na sociálnej sieti Twitter, uviedla v stredu agentúra APA.



V súvislosti s pokračujúcim prílevom migrantov cez Stredozemné more talianska vláda vyhlásila v utorok celoštátny stav núdze, ktorý bude v platnosti šesť mesiacov. Najviac zasiahnuté regióny na juhu krajiny dostanú v prvej fáze päť miliónov eur na mimoriadne opatrenia, potvrdila pre agentúru DPA kancelária talianskej premiérky Giorgie Meloniovej.



Talianska agentúra ANSA napísala, že stav núdze má tiež zjednodušiť vznik nových prijímacích centier pre utečencov.



Kritická je v súčasnosti situácia na talianskom ostrove Lampedusa. Nachádza sa tam viac než 1600 ľudí vrátane najmenej 100 detí so svojimi rodinami, ako aj 350 maloletých bez sprievodu, upozornila humanitárna organizácia Save the Children.