< sekcia Zahraničie
V Sudáne armáda získala kontrolu nad cestou z Chartúmu do El-Obeid
Polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF), ktoré sú vo vojne s armádou, celé mesiace hromadia jednotky okolo mesta El-Obeid, pričom sa ho snažia obkľúčiť pred zrejmým rozsiahlym útokom.
Autor TASR
Chartúm 27. júla (TASR) - Sudánska armáda opäť získala kontrolu nad kľúčovou cestou spájajúcou mestá Chartúm a El-Obeid, uviedli v pondelok dva vojenské zdroje. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF), ktoré sú vo vojne s armádou, celé mesiace hromadia jednotky okolo mesta El-Obeid, pričom sa ho snažia obkľúčiť pred zrejmým rozsiahlym útokom.
V súčasnosti ich armáda vytlačila na západ, preč z 400-kilometrovej cesty, ktorá spája Chartúm a toto najväčšie mesto regiónu Kordofán.
AFP objasňuje, že El-Obeid leží na kľúčovej križovatke: severojužná cesta vedie z Chartúmu do zvyšku Kordofánu, zatiaľ čo východo-západná dopravná os spája bašty RSF v regióne Dárfúr s územiami v strednom a východnom Sudáne, ktoré kontroluje armáda.
Cesta do Chartúmu je pre civilistov uzavretá. Civilisti sa počas väčšiny tejto vojny spoliehali výlučne na východnú cestu k Bielemu Nílu, kde RSF pravidelne útočia dronmi.
Postup armády „otvára druhú zásobovaciu trasu do El-Obeidu a ďalej,“ uviedol jeden zo zdrojov, pričom obaja hovorili pod podmienkou zachovania anonymity.
Vojna medzi armádou a RSF vypukla v apríli 2023 a podľa odhadov zdravotníkov si vyžiadala viac než 200.000 obetí na životoch a zapríčinila najväčšiu krízu hladu a vysídlenia na svete.
Podľa OSN sa v dôsledku vysídľovania zdvojnásobila populácia mesta El-Obeid a spoľahlivý prístup k potravinám má len malá časť tamojších obyvateľov.
Polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF), ktoré sú vo vojne s armádou, celé mesiace hromadia jednotky okolo mesta El-Obeid, pričom sa ho snažia obkľúčiť pred zrejmým rozsiahlym útokom.
V súčasnosti ich armáda vytlačila na západ, preč z 400-kilometrovej cesty, ktorá spája Chartúm a toto najväčšie mesto regiónu Kordofán.
AFP objasňuje, že El-Obeid leží na kľúčovej križovatke: severojužná cesta vedie z Chartúmu do zvyšku Kordofánu, zatiaľ čo východo-západná dopravná os spája bašty RSF v regióne Dárfúr s územiami v strednom a východnom Sudáne, ktoré kontroluje armáda.
Cesta do Chartúmu je pre civilistov uzavretá. Civilisti sa počas väčšiny tejto vojny spoliehali výlučne na východnú cestu k Bielemu Nílu, kde RSF pravidelne útočia dronmi.
Postup armády „otvára druhú zásobovaciu trasu do El-Obeidu a ďalej,“ uviedol jeden zo zdrojov, pričom obaja hovorili pod podmienkou zachovania anonymity.
Vojna medzi armádou a RSF vypukla v apríli 2023 a podľa odhadov zdravotníkov si vyžiadala viac než 200.000 obetí na životoch a zapríčinila najväčšiu krízu hladu a vysídlenia na svete.
Podľa OSN sa v dôsledku vysídľovania zdvojnásobila populácia mesta El-Obeid a spoľahlivý prístup k potravinám má len malá časť tamojších obyvateľov.