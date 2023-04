V Sudáne ostreľovali turecké dopravné lietadlo určené na evakuáciu

Chartúm 28. apríla (TASR) — V Sudáne bolo v piatok ráno ostreľované z ľahkých zbraní turecké dopravné lietadlo typu C-130. Na sociálnej sieti Twitter to uviedlo turecké ministerstvo obrany. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Rezort obrany v Ankare spresnil, že stroj bol smeroval na vojenské letisko ležiace v severnej časti sudánskej metropoly Chartúm, odkiaľ mal z bojmi zmietanej krajiny evakuovať tureckých občanov. Napriek ostreľovaniu sa lietadlu podarilo bezpečne pristáť. Incident si nevyžiadal zranených. Stroj bol následne preskúmaný po technickej stránke.



Sudánska armáda obvinila z ostreľovania pristávajúceho lietadla znepriatelené polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF). Tie to však odmietli a označili toto obvinenie za klamstvo.



Turecký minister obrany Hulusi Akar vo štvrtok uviedol, že Ankara na evakuáciu svojich občanov zo Sudánu nasadila päť lietadiel. Zároveň vyjadril nádej, že evakuáciu sa podarí ukončiť do piatkových večerných hodín.



V Sudáne od 15. apríla prebiehajú boje medzi de facto prezidentom Abdalom Fattáhom Burhánom, ktorý stojí na čele armády, a jeho bývalým zástupcom a vodcom RSF Muhammadom Hamdánom Daklúom. Boje si vyžiadali už vyše 500 obetí a viac ako 4000 zranených.



Bojujúce strany v Sudáne sa vo štvrtok dohodli na predĺžení prímeria o ďalšie tri dni. Predchádzajúce prímerie sa skončilo o polnoci miestneho času v noci na piatok. Toto prímerie sa síce dodržiavalo len čiastočne, ale umožňovalo evakuáciu cudzincov z krajiny.