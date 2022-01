V Sudáne pokračujú protesty, na demonštrantov pustili slzotvorný plyn

Chartúm 9. januára (TASR) - Sudánske bezpečnostné sily vystrelili v nedeľu kanistre slzotvorného plynu do davu demonštrantov, ktorí opäť protestovali proti vlaňajšiemu vojenskému prevratu v tomto africkom štáte. Informovala o tom agentúra AFP.



Tisíce demonštrantov vyšlo do ulíc v sudánskej metropole Chartúm a pochodovali k prezidentskému palácu, sídlu generála Abdala Fattáha Burhána, ktorý sa chopil moci počas prevratu z 25. októbra. Demonštrácie sa uskutočnili aj v susednom meste Umm Durmán.



Organizácia Spojených národov (OSN) v sobotu oznámila, že v Sudáne zorganizuje rokovania s cieľom pomôcť tomuto africkému štátu dostať sa zo súčasnej politickej krízy.



Ponuka OSN prišla týždeň po tom, ako premiér Abdallá Hamdúk oznámil svoju demisiu, čím sa moc v krajine ocitla plne v rukách armády. Ako dôvod uviedol, že sa mu nepodarilo dosiahnuť kompromis medzi armádou a prodemokratickým hnutím.



Hlavný civilný politický blok - Sily za slobodu a zmenu (FFC), ktorý stál na čele protestov proti autokratickému prezidentovi Umarovi Bašírovi a v roku 2019 podpísal dohodu o deľbe moci s armádou, však následne uviedol, že o iniciatíve OSN nemá žiadne bližšie informácie.



Združenie sudánskych profesionálov (SPA), ktoré tiež hralo kľúčovú úlohu pri zvrhnutí Bašíra, ponuku OSN rázne odmietlo.



"Prvý krok k vyriešeniu sudánskej krízy je úplne zvrhnutie pučistickej vojenskej rady a odovzdanie jej členov (orgánom činným v trestnom konaní), aby voči nim bola vyvodená zodpovednosť za vraždy spáchané na bezbrannom a mierumilovnom sudánskom ľude," uviedlo združenie v reakcii na ponuku OSN.



Hamdúk sa stal predsedom civilnej vlády Sudánu v auguste 2019, keď vznikla Zvrchovaná rada Sudánu, ktorá nahradila dovtedy vládnucu vojenskú radu. Tento civilno-vojenský vládnuci orgán mal dohliadať na prechod krajiny k civilnej vláde.



V októbri 2021 však došlo k vojenskému prevratu a predseda Zvrchovanej rady Sudánu generál Abdal Fattáh Burhán rozpustil tento orgán fungujúci ako kolektívna hlava štátu, ako aj vládny kabinet.



Podľa ústredného výboru sudánskych lekárov, ktorý je súčasťou prodemokratického hnutia, od prevzatia moci armádou z 25. októbra prišlo pri zásahoch bezpečnostných zložiek o život už 60 ľudí.



Sudánska junta odmietla obvinenia, že by na civilistov strieľala ostrými nábojmi a tvrdí, že počas demonštrácií utrpeli zranenia mnohí príslušníci bezpečnostných síl.