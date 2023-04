V Sudáne pristálo lietadlo s humanitárnou pomocou od Červeného kríža

Chartúm 30. apríla (TASR) - V Sudáne v nedeľu pristálo prvé lietadlo s nákladom humanitárnej pomoci od Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK). V tejto africkej krajine totiž už tretí týždeň prebiehajú ťažké boje medzi armádou a polovojenskými jednotkami. V nedeľu to uviedla agentúra AFP, informuje TASR.



"Lietadlo priviezlo osem ton humanitárneho nákladu vrátane chirurgických pomôcok pre sudánske nemocnice a dobrovoľníkov zo sudánskej Spoločnosti Červeného polmesiaca," povedali predstavitelia MVČK. Dodali, že lietadlo priletelo do Sudánu z Jordánska.



Prebiehajúce ozbrojené zrážky medzi sudánskou regulárnou armádou pod vedením generála Abdala Fattáha Burhána a polovojenským zoskupením Sily rýchlej podpory (RSF) generála Muhammada Hamdána Daklúa vypukli 15. apríla v Chartúme i v ďalších lokalitách krajiny a odvtedy si vyžiadali stovky mŕtvych a tisíce zranených.



Riaditeľ MVČK v Afrike Patrick Youssef uviedol, že na uliciach sudánskeho hlavného mesta Chartúm sa od vypuknutia konfliktu nachádzajú mŕtve telá, ku ktorým sa sudánski dobrovoľníci "snažia dostať".



Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je v Chartúme v prevádzke len 16 percent nemocníc. Mnoho zdravotníckych zariadení totiž poškodilo ostreľovanie.