V Sudáne prvýkrát za desaťročie odsúdili ženu na ukameňovanie

Chartúm 13. júla (TASR) - V Sudáne odsúdili na smrť ukameňovaním ženu usvedčenú z cudzoložstva. Takýto verdikt v tejto africkej krajine vyniesli prvýkrát za uplynulých desať rokov. TASR správu prevzala v stredu z denníka The Guardian.



Africké centrum pre spravodlivosť a mierové štúdie (ACJPS) so sídlom v Ugande uviedlo, že uvedený rozsudok je v rozpore so sudánskymi zákonmi aj s medzinárodným právom. Zároveň vyzvalo na okamžité prepustenie odsúdenej Maryam Alsjed Tijrábovej (20), keďže jej nebol umožnený spravodlivý súdny proces ani pomoc právneho zástupcu.



"Vykonanie trestu smrti ukameňovaním predstavuje závažné porušenie medzinárodných právnych predpisov, najmä práva na život, zákazu mučenia a krutého a neľudského zaobchádzania," uviedlo ACJPS.



Odsúdená sa voči verdiktu odvolala. Pričom väčšinu takýchto rozsudkov, ktoré vynášajú zväčša len nad ženami, v minulosti zrušil sudánsky najvyšší súd. Aktivisti sa však podľa Guardianu obávajú, že po vlaňajšom vojenskom prevrate v Sudáne sa nový vojenský režim pokúša zbaviť ženy aj toho mála práv, ktoré im zaistila predchádzajúca dočasná vláda.



Tá sa dostala k moci v roku 2019 po páde režimu dlhoročného autoritárskeho prezidenta Umara al-Bašíra, pričom plánovala zreformovať prísny trestný zákonník a nariadenia práva šaría. Sudán napríklad vlani v auguste prijal Dohovor OSN proti mučeniu.



V Sudáne súdy naďalej odsudzujú ľudí aj na trest bičovaním, ktorý bol v roku 2020 oficiálne uznaný za protizákonný. Rozsudok trestu smrti ukameňovaním bol v krajine naposledy vynesený v roku 2013, najvyšší súd ho však vtedy zrušil.