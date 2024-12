V Sudáne sa šíri hladomor, vyhlásili ho na nových miestach

Chartúm 24. decembra (TASR) - Hladomor sa rozšíril do piatich nových oblastí vo vojnou zmietanom Sudáne. Vypláva to z utorkovej správy iniciatívy Integrovaná klasifikácia fáz potravinovej bezpečnosti (IPC), na ktorú sa odvoláva agentúra AFP, píše TASR.



V auguste IPC vyhlásila hladomor v utečeneckom tábore Zamzam v sudánskom štáte Severný Dárfúr. Hladomor sa však odvtedy podľa IPC rozšíril aj do troch ďalších utečeneckých táborov v regióne. Vyskytol aj v pohorí Núba na juhu Sudánu.



Celkovo hladomorom v Sudáne trpí 638.000 ľudí. Ďalších 8,1 milióna je však podľa IPC na pokraji hladomoru.



Vyhlásenie hladomoru nastane, keď 20 percent populácie trpí akútnym nedostatok potravín, 30 percent detí je akútne podvyživených a od hladu denne zomrú dvaja ľudia z 10.000. Hladomor podľa kritérií IPC predtým vyhlásili iba dvakrát. V Somálsku v roku 2011 a v Južnom Sudáne v roku 2017.



Sudán už viac ako rok a pol sužuje občianska vojna medzi armádou a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF). Od začiatku bojov zahynuli desaťtisíce ľudí a konflikt z domovov vyhnal 12 miliónov obyvateľov krajiny. Viac ako 9 miliónov je vnútorne vysídlených. Obe strany konfliktu zároveň blokujú dodávky humanitárnej pomoci pre utečencov a postihnutých obyvateľov.



Humanitárna organizácia Medzinárodný záchranný výbor (IRC) vo svojej správe z pred dvoch týždňov označila súčasnú situáciu v Sudáne za "najväčšiu humanitárnu krízu, aká bola kedy zaznamená". V kritickej situácii je podľa IRC viac ako 30 miliónov ľudí.