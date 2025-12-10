Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 10. december 2025Meniny má Radúz
< sekcia Zahraničie

V Sudáne sa zrútilo vojenské dopravné lietadlo, nikto neprežil

.
Lietadlo, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Sudánske vojenské dopravné lietadlo sa v utorok večer zrútilo pri pokuse pristáť na leteckej základni na východe krajiny.

Autor TASR
Port Sudan 10. decembra (TASR) - Sudánske vojenské dopravné lietadlo sa v utorok večer zrútilo pri pokuse pristáť na leteckej základni na východe krajiny. Všetci členovia posádky pri nešťastí zahynuli. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním na dva vojenské zdroje, píše TASR.

Pilot lietadla Iľjušin Il-76 sa pokúsil pristáť na leteckej základni Osman Digna pri meste Port Sudan na pobreží Červeného mora. Podľa jedného zo zdrojov nastala technická porucha a lietadlo sa zrútilo.

„Všetci členovia posádky lietadla pri havárii zahynuli ,“ uviedol ďalší vojenský zdroj. Sudánska armáda nezverejnila počet osôb bolo na palube a dostupné nie sú ani oficiálne informácie o počte obetí.

Il-76 je ťažké dopravné lietadlo sovietskej výroby, ktoré sa využíva najmä na prepravu zásob a personálu.

K havárii došlo počas pokračujúcej občianskej vojny v Sudáne medzi armádou krajiny a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF). RSF tvrdia, že od začiatku vojny v apríli 2023 zostrelili už niekoľko lietadiel Il-76 sudánskej armády.
.

Neprehliadnite

MIMORIADNA UDALOSŤ: Vlaky išli oproti sebe, zrážke sa vyhli

TRAGÉDIA v obľúbenej destinácii: Po smrtiacej vlne zahynuli aj Slováci

STREĽBA V NÁKUPNOM CENTRE: Tínedžer pálil z brokovnice

Týždenník: Omyl pána prezidenta