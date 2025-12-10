< sekcia Zahraničie
V Sudáne sa zrútilo vojenské dopravné lietadlo, nikto neprežil
Sudánske vojenské dopravné lietadlo sa v utorok večer zrútilo pri pokuse pristáť na leteckej základni na východe krajiny.
Autor TASR
Port Sudan 10. decembra (TASR) - Sudánske vojenské dopravné lietadlo sa v utorok večer zrútilo pri pokuse pristáť na leteckej základni na východe krajiny. Všetci členovia posádky pri nešťastí zahynuli. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním na dva vojenské zdroje, píše TASR.
Pilot lietadla Iľjušin Il-76 sa pokúsil pristáť na leteckej základni Osman Digna pri meste Port Sudan na pobreží Červeného mora. Podľa jedného zo zdrojov nastala technická porucha a lietadlo sa zrútilo.
„Všetci členovia posádky lietadla pri havárii zahynuli ,“ uviedol ďalší vojenský zdroj. Sudánska armáda nezverejnila počet osôb bolo na palube a dostupné nie sú ani oficiálne informácie o počte obetí.
Il-76 je ťažké dopravné lietadlo sovietskej výroby, ktoré sa využíva najmä na prepravu zásob a personálu.
K havárii došlo počas pokračujúcej občianskej vojny v Sudáne medzi armádou krajiny a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF). RSF tvrdia, že od začiatku vojny v apríli 2023 zostrelili už niekoľko lietadiel Il-76 sudánskej armády.
