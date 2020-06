Zatýkanie v Sudáne: Žoldnieri sa chceli zapojiť do bojov v Líbyi

Chartúm 29. júna (TASR) - Sudánske úrady v nedeľu oznámili, že na západe regiónu Dárfúru zatkli 122 Sudáncov, ktorí sa chystali odísť do susednej Líbye, kde chceli bojovať ako žoldnieri v občianskej vojne. Informovali o tom agentúry AFP a AP s odvolaním sa na správy sudánskych štátnych médií.



Medzinárodne uznaná líbyjská vláda národnej jednoty (GNA) podporovaná OSN dlhodobo obviňuje Sudán, že do Líbye vysiela bojovníkov, aby podporili maršala Chalífu Haftara, ktorý vedie konkurenčnú vládu a kontroluje rozsiahle oblasti na východe krajiny. Sudán tieto tvrdenia popiera.



Sudánska agentúra SUNA v nedeľu s odvolaním sa na hovorcu sudánskych polovojenských síl rýchlej reakcie uviedla, že bezpečnostné zložky zadržali 122 zločincov "vrátane ôsmich detí", ktorí mali namierené do Líbye.



Hovorca tiež uviedol, že ešte vo februári bolo zatknutých vyše 240 osôb, ktoré plánovali odísť do Líbye a zapojiť sa do bojov. Bez ďalších podrobností dodal, že tieto osoby už predviedli pred súd.



V Líbyi vypukol chaos po povstaní z roku 2011, ktoré leteckými údermi podporila aj vojenská aliancia NATO. Povstanie viedlo k pádu dlhoročného režimu líbyjského diktátora Muammara Kaddáfího a k jeho smrti, po ktorej prepukli boje o moc.



Líbya má momentálne dve navzájom si konkurujúce vlády: jednu v Tripolise s podporou OSN i Turecka, druhú v meste Tobruk na východe krajiny, za ktorou stojí maršal Haftar. GNA sa začiatkom júna po viac ako roku bojov s jednotkami bojujúcimi na strane Haftara znovu podarilo získať kontrolu nad Tripolisom i jeho predmestiami.