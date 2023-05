V sudánskom Chartúme pokračovali boje aj krátko po vyhlásení prímeria

Chartúm 23. mája (TARS) - V sudánskom hlavnom meste Chartúm prichádzalo k stretom a vzdušným náletom aj krátko po tom, čo v pondelok večer vstúpilo do platnosti sedemdňové prímerie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Podľa svedkov pokračovali boje na severe Chartúmu a na východe mesta prišlo k vzdušným náletom aj krátko po 21.45 h miestneho času, keď do platnosti vstúpilo prímerie.



Všetky predchádzajúce dohodnuté prímeria boli porušené. Spojené štáty a Saudská Arábia, ktoré najnovšie prímerie sprostredkovali, však uviedli, že súčasné prímerie bude iné, pretože ho podpísali obe strany a jeho súčasťou bude aj monitorovací mechanizmus.



Podľa svedkov na juhu Chartúmu prišlo krátko pred vstúpením prímeria do platnosti k vzdušnému náletu, po ktorom nasledovalo ticho. Počas noci však nálety a ostreľovania zväčša utíchajú, píše AFP.



Podľa sedemstranového dokumenty o prímerí, ktorý zverejnili Spojené štáty, mali bojujúce strany posledné dva dni pred prímerím využiť na informovanie svojich síl o prímerí a na to, aby im nariadili ho dodržiavať.



Osobitný vyslanec OSN Volker Perthes však Bezpečnostnej rade OSN povedal, že boje a pohyb vojsk pokračujú aj napriek tomu, že obe strany sa zaviazali, že sa nepokúsia pred vyhlásením prímeria získať vojenskú výhodu.



V Sudáne už od polovice apríla prebiehajú ťažké boje medzi tamojšou armádou vedenou generálom Abdalom Fattáhom Burhánom a polovojenským zoskupením Sily rýchlej podpory (RSF), na čele ktorého stojí Burhánov bývalý zástupca, generál Muhammad Hamdán Daklú. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pri nich dosiaľ zahynulo najmenej 705 ľudí a 5280 ďalších utrpelo zranenia.