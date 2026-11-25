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V supermarkete v Cartagene zadržiavali až 76 rukojemníkov
Z rukojemníckej drámy vyviazli bez zranení.
Autor TASR
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Bogota 25. novembra (TASR) - Počet ľudí, ktorých trojica ozbrojencov zadržiavala počas 17-hodinového obliehania supermarketu v kolumbijskom meste Cartagena, bol vyšší, než úrady pôvodne uvádzali. Podľa policajného zdroja išlo o 76 rukojemníkov, nie približne 30, ako predtým informovali úrady. Všetkých oslobodili v stredu nadránom. Z rukojemníckej drámy vyviazli bez zranení. Informovala o tom agentúra AFP.
Policajný zdroj pre AFP pod podmienkou zachovania svojej anonymity uviedol, že do prípadu boli zapletení traja ozbrojenci. Bezpečnostné zložky pri zásahu jedného z nich zabili. Ešte pred policajným zásahom bolo prepustených desať rukojemníkov.
Incident sa začal pokusom ozbrojencov zmocniť sa obrneného vozidla prevážajúceho hotovosť z obchodného centra. Po upozornení polície pracovníkmi bezpečnostnej služby sa útočníci ukryli v predajni. Podľa miestnych médií požadovali takmer dva milióny dolárov, dve obrnené vozidlá a bezpečný odchod do mesta Barranquilla.
Podľa pôvodných informácií zverejnených v utorok zadržiavali ozbrojenci v supermarkete siete Éxito v Cartagene približne 25 rukojemníkov.
Incident v Cartagene sa odohral v deň 10. výročia podpisu mierovej dohody medzi kolumbijskou vládou a povstaleckou skupinou Revolučné ozbrojené sily Kolumbie (FARC). Táto dohoda ukončila najväčšie povstanie v regióne, no odštiepenecké partizánske skupiny a zločinecké organizácie naďalej bojujú o kontrolu nad časťami krajiny.
Kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella v svojom vyhlásení vylúčil zapojenie partizánskych alebo polovojenských skupín do dramatických udalostí v Cartagene.
Kolumbijské úrady pripísali v pondelok odštiepeneckej frakcii FARC bombový útok na automobil v meste Villavicencio, pri ktorom utrpelo zranenia 25 ľudí. Prezidentská kancelária zároveň informovala o útoku na energetickú infraštruktúru, ktorý narušil dodávky elektriny vo viacerých departementoch na juhozápade krajiny.
Policajný zdroj pre AFP pod podmienkou zachovania svojej anonymity uviedol, že do prípadu boli zapletení traja ozbrojenci. Bezpečnostné zložky pri zásahu jedného z nich zabili. Ešte pred policajným zásahom bolo prepustených desať rukojemníkov.
Incident sa začal pokusom ozbrojencov zmocniť sa obrneného vozidla prevážajúceho hotovosť z obchodného centra. Po upozornení polície pracovníkmi bezpečnostnej služby sa útočníci ukryli v predajni. Podľa miestnych médií požadovali takmer dva milióny dolárov, dve obrnené vozidlá a bezpečný odchod do mesta Barranquilla.
Podľa pôvodných informácií zverejnených v utorok zadržiavali ozbrojenci v supermarkete siete Éxito v Cartagene približne 25 rukojemníkov.
Incident v Cartagene sa odohral v deň 10. výročia podpisu mierovej dohody medzi kolumbijskou vládou a povstaleckou skupinou Revolučné ozbrojené sily Kolumbie (FARC). Táto dohoda ukončila najväčšie povstanie v regióne, no odštiepenecké partizánske skupiny a zločinecké organizácie naďalej bojujú o kontrolu nad časťami krajiny.
Kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella v svojom vyhlásení vylúčil zapojenie partizánskych alebo polovojenských skupín do dramatických udalostí v Cartagene.
Kolumbijské úrady pripísali v pondelok odštiepeneckej frakcii FARC bombový útok na automobil v meste Villavicencio, pri ktorom utrpelo zranenia 25 ľudí. Prezidentská kancelária zároveň informovala o útoku na energetickú infraštruktúru, ktorý narušil dodávky elektriny vo viacerých departementoch na juhozápade krajiny.