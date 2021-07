V Surfside diskutujú o zriadení pamätníka pre obete zrútenej budovy

Záchranári vyťahujú zabalené telo spod trosiek časti dvanásťpodlažného obytného domu, ktorá sa zrútila pred týždňom vo štvrtok 24. júna v kalifornskom meste Surfside, ležiacom na pobreží Atlantického oceánu asi deväť kilometrov severne od Miami Beach v piatok 2. júla 2021. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke záchranári prehľadávajú trosky časti dvanásťpodlažného obytného domu, ktorá sa zrútila vo štvrtok v kalifornskom meste Surfside, ležiacom na pobreží Atlantického oceánu asi deväť kilometrov severne od Miami Beach, v piatok 25. júna 2021. Foto: TASR/AP

Surfside 13. júla (TASR) - V meste Surfside v americkom štáte Florida uvažujú o postavení pamätníka ľuďom, ktorí prišli o život pri zrútení 12-poschodového obytného domu pred necelými troma týždňami. Oznámili to v utorok tamojší predstavitelia, píše agentúra AFP.Nočné nešťastie z 24. júna si vyžiadalo najmenej 95 obetí, z ktorých 85 už identifikovali, uviedla starostka okresu Miami-Dade Danielle Levinová Cavová. Dodala, že viac ako desiatka osôb je naďalej nezvestná.povedala novinárom Levinová Cavová. Momentálne sa podľa nej zvažuje jeho umiestnenie - napríklad či by pokrýval iba časť, alebo celú plochu zrúteného obytného domu Champlain Towers South v prímorskom meste Surfside na severnom okraji Miami Beach.Petíciu za výstavbu pamätníka podporilo na webstránke Change.org viac ako 1200 ľudí.uvádza sa v petícii.Niektorí bývalí obyvatelia však chcú, aby na tomto mieste vznikol nový apartmánový komplex, povedal starosta Surfsidu Charles Burkett.poznamenal s tým, že novú budovu chcú postaviť čiastočne na mieste tej predošlej.podotkol.V deň zrútenia sa podarilo zachrániť 35 ľudí, ale odvtedy už v troskách nenašli nikoho živého. Záchrannú časť operácie ukončili už 7. júla, keďže už nebola nádej, že by niekto mohol pod troskami prežiť.Minulú nedeľu odstránili nestabilnú stojacu časť budovy, ktorá ohrozovala bezpečnosť záchranárov. Odvtedy sa tempo prehľadávania trosiek zrýchlilo a počet potvrdených obetí začal výraznejšie rásť.Príčiny zrútenia časti bytového komplexu ležiaceho v blízkosti mora sa stále vyšetrujú. Správa z októbra 2018 však hovorila o závažných narušeniach statiky a horšej kvalite betónu v niektorých častiach budovy. V blízkej budúcnosti sa v nej mali začať opravy.